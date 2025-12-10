  1. Clients Privés
Droits de douane Pour Trump, la Suisse paie désormais un montant correct

ATS

10.12.2025 - 22:40

Le président américain Donald Trump a rencontré mercredi soir des représentants de l'économie privée et des membres de gouvernements, abordant une série de thèmes. Il a notamment parlé de l'accord conclu avec la Suisse sur les droits de douane.

Rappelant qu'il avait infligé des droits de douane de 39% à la Suisse, Trump a ajouté avoir décidé d'être gentil (archives).
AP

Keystone-SDA

10.12.2025, 22:40

Le président américain parlait des pays qui ont obtenu leur richesse grâce à la solidité de l'économie américaine, dont la Suisse. Par le passé, la Suisse n'a pratiquement rien payé sous forme de droits de douane, impôts ou taxes aux USA. Maintenant, elle paie un montant correct, a-t-il déclaré.

Etats-Unis. Nouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Etats-UnisNouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Rappelant qu'il avait infligé des droits de douane de 39% à la Suisse, il a ajouté avoir décidé d'être gentil. Dans le cadre de l'accord conclu avec les USA, les droits de douane pour les importations suisses aux USA ont été réduits à 15%.

