«La Suisse participe activement à la destruction de l'ordre mondial»

La reprise des exportations de l'industrie suisse de la défense en 2025 donne une image trompeuse, estiment les industries suisses d'armement. En réalité, les commandes s'effondrent depuis 2022, pointent-elles. Pour le GSsA, en revanche, les chiffres viennent «démentir le prétendu naufrage de l’industrie de l’armement rabâché par la droite bourgeoise».

La hausse des exportations enregistrée en 2025 repose principalement sur le carnet de commandes bien rempli de quelques entreprises (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

La hausse des exportations enregistrée en 2025 repose principalement sur le carnet de commandes bien rempli de quelques entreprises ainsi que sur les commandes de modules, de pièces détachées et de composants, relèvent mardi les industries suisses d'armement. La plupart des autres entreprises subissent en réalité une pression parfois considérable en raison de la baisse des commandes.

Les PME sont exclues des chaînes d'approvisionnement internationales et la production ainsi que le savoir-faire migrent à l'étranger. Certaines ont dû supprimer des emplois ou recourir temporairement au chômage partiel.

Sécurité du pays menacée

Des pays comme l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas ont clairement indiqué l'année dernière qu'ils n'achèteraient plus de matériel de défense à la Suisse en raison des règles d'exportation qui prévalent actuellement, rappellent les entreprises dans un communiqué.

«Afin de préserver le savoir-faire, la valeur ajoutée et les compétences en matière de sécurité en Suisse, la révision de la loi sur le matériel de guerre (LFMG) – combattue par référendum – doit entrer en vigueur rapidement», pressent les entreprises.

«Il en va de la sécurité de la Suisse. Seule une industrie de défense performante peut main tenir les systèmes de l'armée suisse en état de marche et les moderniser».

«Destruction de l'ordre mondial»

Avec l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre, «le Parlement a ouvert la voie à une dangereuse libéralisation des exportations d'armes», affirme de son côté le Groupement pour une Suisse sans armée (GSsA).

«En armant des régimes guerriers et autoritaires qui violent allègrement le droit international, la Suisse participe activement à la destruction de l'ordre mondial tel qu'il a été bâti après la Deuxième Guerre mondiale», ajoute le GSsA. Ce dernier exige donc qu'afin de «préserver sa crédibilité», la Suisse mette fin à toute coopération militaire et en matière d'armement avec les Etats en guerre.