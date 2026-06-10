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Exposition «La Suisse, pays des banques», à voir au Musée national de Zurich

ATS

10.6.2026 - 12:15

Dans le monde entier, la Suisse est associée aux banques. Dans une nouvelle exposition, le Musée national de Zurich montre, comment ce petit pays est devenu une grande place financière internationale, et à quel point ce secteur est lié à son histoire et à son identité.

L'exposition «La Suisse, pays des banques» montre notamment, comment ce petit pays est devenu l'une des grandes places financières internationales.
L'exposition «La Suisse, pays des banques» montre notamment, comment ce petit pays est devenu l'une des grandes places financières internationales.
ATS

Keystone-SDA

10.06.2026, 12:15

10.06.2026, 12:49

L'exposition «La Suisse, pays des banques», à voir dès vendredi jusqu'au 8 novembre, couvre une période allant des premières transactions monétaires de l’Antiquité jusqu’à la finance numérique moderne. Le change, le crédit et la gestion de fortune jouaient un rôle important bien avant l’apparition des banques. Puis, l'industrialisation du 19e siècle a transformé progressivement la Suisse en une économie monétaire, écrit le Musée national mercredi.

La confiance est un thème central de l’exposition, car elle est le fondement de toute transaction bancaire. Cette confiance a souvent été ébranlée: par des crises bancaires, des débats sur le secret bancaire ou la reprise de Credit Suisse par UBS. En cela, la Suisse représente aussi un miroir des évolutions sociales et politiques.

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