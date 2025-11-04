Le climat en Suisse devient plus chaud, plus sec et plus imprévisible. C'est ce que montrent les nouveaux scénarios climatiques suisses. Selon un rapport publié mardi, la hausse des températures en Suisse pourrait encore être plus élevée que prévu.

Le réchauffement climatique provoque notamment la fonte des glaciers, ici le glacier de Findelen, près de Zermatt (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Par rapport au réchauffement moyen de la planète, la dérive climatique en Suisse est plus prononcée, indiquent MétéoSuisse et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Alors que la température mondiale a augmenté de 1,3 degré, le réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle atteint déjà 2,9 degrés en Suisse.

Selon les calculs des chercheurs, dans un monde où le réchauffement serait de 1,5 degrés, la Suisse subirait une hausse de 2,9 degrés. Le réchauffement atteindra même 4,9 degrés si la température la planète se réchauffe de 3 degrés.

Ces chiffres signifient une hausse de 10 à 15% en regard des précédents scénarios climatiques de 2018.

Selon le rapport, ce réchauffement se traduira par plus de canicules, plus de sécheresses, de plus fortes précipitations et moins de neige.