La Suisse participe à la Milano Design Week 2026 avec «Shared Matter», des projets de jeunes créateurs issus d’échanges internationaux. Après trois éditions à la House of Switzerland Milano, l'expo est organisée cette année à la galerie Spaziovento.

Un instrument compact du studio Akuto: la "Chord Machine AKT-0.1", présentée à la Milano Design Week dans l’exposition "Shared Matter". ATS

Keystone-SDA ATS

«Shared Matter» (Matière partagée) offre un regard sur le processus de création, pas seulement sur les œuvres finales, en mettant l’accent sur les collaborations internationales des designers. «L’exposition reflète l’engagement de Pro Helvetia à promouvoir le design suisse à l’international», souligne la fondation culturelle dans un communiqué mercredi.

Parmi les projets exposés figure l’instrument de musique «Chord Machine AKT-0.1», développé par le studio romand Akuto. Ce petit contrôleur, doté de touches et d’un écran tactile, permet d’expérimenter accords et gammes. Son développement a impliqué un luthier à Athènes et une production en Chine. En 2025, Akuto Studio a reçu le Prix suisse du design pour cet instrument.

L’exposition présente également des luminaires, des créations textiles, une alternative biodégradable aux gobelets jetables, ainsi que le design de carreaux «Fleeting Landscapes» de la designer zurichoise Noelani Rutz. Cette collection, inspirée des textures de la neige, a été réalisée en collaboration avec le fabricant japonais Tajimi Custom Tiles.

La Milano Design Week se déroule du 20 au 26 avril, et l’exposition «Shared Matter» est ouverte au public du 20 au 24 avril, en partenariat avec Présence Suisse.