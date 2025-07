La Suisse fait l'acquisition de cinq systèmes de défense sol-air IRIS-T SLM pour la défense aérienne terrestre à moyenne portée. L'Office fédéral de l'équipement, des technologies de l'information et des forces armées allemandes et le fabricant Diehl Defence ont signé le contrat au nom de la Confédération.

Le premier système IRIS-T SLM, ici à la caserne de Todendorf en Allemagne, devrait être livré à la Suisse à la fin de l'année 2028 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) a donné pleins pouvoirs pour conclure l'acquisition, a indiqué l'office ce mardi. Ce nouveau système permettra de protéger la population contre des menaces aériennes à moyenne portée.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'European Sky Shield Initiative (ESSI) et représente «un jalon essentiel pour une défense aérienne intégrée de la Suisse», ajoute Armasuisse.

Selon elle, l'acquisition de ces cinq systèmes permet à l'armée suisse de combler une lacune majeure et de renforcer sa résilience face aux menaces aériennes modernes. Le système viendra compléter l'achat des avions de combat F-35A et celui du système de défense sol-air Patriot, destiné à des portées plus longues.

500 millions

Le contrat signé avec le fabricant allemand Diehl Defence inclut l'engagement de réaliser des affaires compensatoires avec des entreprises suisses, conformément aux usages en vigueur.

Pour ce futur système de défense aérienne terrestre de moyenne portée, un crédit d'engagement de 660 millions de francs suisses a été approuvé dans le cadre du programme d'armement 2024. Selon la planification actuelle, les investissements totaux s'élèvent à 660 millions, auxquels s'ajoutent 10 millions de francs issus du crédit pour la planification, les essais et la préparation de l'acquisition.

Le projet reste ainsi dans les limites du budget prévu. Le montant du contrat pour l'acquisition coopérative des systèmes IRIS-T SLM dans le cadre de l'ESSI est estimé à environ 500 millions de francs, selon Armasuisse.

En plus des cinq systèmes IRIS-T SLM, le contrat comprend la fourniture de véhicules logistiques pour l'entretien mobile, la mise à disposition de pièces de rechange, ainsi que les équipements de chargement et de déchargement des missiles. Il prévoit également la livraison de missiles, d'équipements de test, d'un poste de formation et d'une formation initiale destinée à l'armée suisse.

Livraison prévue à partir de fin 2028

La livraison de la première unité de tir est prévue à partir de fin 2028, selon le calendrier actuel. Les autres unités et les moyens logistiques devraient être livrés entre 2029 et 2031, avec une intégration progressive du système, indique Armasuisse.

A noter que le Département fédéral de la défense (DDPS) a récemment annoncé un retard dans la livraison des systèmes Patriot, en raison d'une repriorisation des livraisons par le Département de la Défense des Etats-Unis en faveur du soutien à l'Ukraine.