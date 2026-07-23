La Suisse renforce son soutien à la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Elle octroie une aide supplémentaire de 1,6 million de francs à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'aide totale apportée par la Suisse depuis le début de la crise atteint désormais 4,6 millions de francs (image d'illustration).

L'aide totale apportée par la Suisse depuis le début de la crise atteint désormais 4,6 millions de francs, a annoncé jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Cette contribution supplémentaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) vise à renforcer la coordination des équipes médicales d'urgence. Elle permettra également de soutenir un plan de lutte contre la maladie dans les pays voisins, notamment au Soudan du Sud.

Grâce au soutien de ses partenaires, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pu, selon le DFAE, doubler sa capacité de dépistage dans les zones touchées, passant de 200 à 400 tests par jour. Le réseau compte désormais dix laboratoires répartis dans les provinces concernées, pour une capacité totale de plus de 2'000 tests quotidiens.

Contenu Externe Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser. Paramètres des Cookies

La DDC met également une experte du Corps suisse d'aide humanitaire à la disposition de l'OMS pour une durée de six mois. La Suisse participe en outre à des essais cliniques portant sur d'éventuels traitements contre Ebola.

L'épidémie en République démocratique du Congo a connu une nouvelle flambée en mai 2026. Depuis, 2'536 cas confirmés et 1'033 décès ont été recensés. Le virus s'est propagé principalement dans l'est du pays, dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, où les conflits armés compliquent les efforts visant à contenir l'épidémie.