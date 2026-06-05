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Pour raisons financières La Suisse renonce à nouveau au programme Copernicus

ATS

5.6.2026 - 13:31

La Suisse ne participera pas non plus au programme d’observation de la Terre de l’Union européenne (UE), Copernicus, pour les années 2028 à 2034. Le Conseil fédéral a pris cette décision en raison des finances fédérales tendues.

Copernicus est un programme de l'Union européenne qui collecte et restitue des données sur l'état de la Terre (image d'illustration).
Copernicus est un programme de l'Union européenne qui collecte et restitue des données sur l'état de la Terre (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 13:31

Ces mêmes raisons ont déjà été avancées en 2024 pour expliquer la non-participation de la Suisse au programme qui s'achève en 2027. Aujourd'hui, elle peut utiliser la quasi-totalité des données brutes, mais ne peut pas participer aux services opérationnels ni aux organes de conduite.

Le Conseil fédéral réexaminera la question d'une participation au programme en 2032, indique-t-il vendredi.

Changement climatique. La Suisse ne participera pas à Copernicus pour raison financière

Changement climatiqueLa Suisse ne participera pas à Copernicus pour raison financière

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