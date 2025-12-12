Le gouvernement suisse s'est doté d'une nouvelle stratégie de politique de sécurité pour les prochaines années afin de faire face à une «menace grandissante». Le plan, mis en consultation vendredi, doit prendre effet rapidement.

La Suisse doit pouvoir se défendre autant que possible par ses propres moyens contre une attaque armée, selon le gouvernement (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les travaux ont déjà été lancés compte tenu de la menace actuelle. Le ministre de la défense Martin Pfister a mentionné devant la presse les incertitudes géopolitiques actuelles et les attaques hybrides survenues sur le continent européen.

La stratégie, dont la consultation court jusqu'au 31 mars 2026, comprend trois grands axes: renforcer la résilience, améliorer la protection et accroître la capacité de défense. Une quarantaine de mesures ont été articulées. La plupart d'entre elles correspondent à des réformes en cours.

Réformes déjà en cours

Le renforcement de la cybersécurité et des effectifs de l'armée ainsi que l'accélération et la simplification des processus d'acquisition comptent parmi les mesures.

Le gouvernement veut également renforcer la coopération internationale. «Nous devons en première ligne assurer notre protection, mais aussi travailler en collaboration avec nos voisins, l'UE et l'OTAN», a déclaré M. Pfister.

La politique de sécurité de la Suisse se fondait jusqu'ici principalement sur des rapports publiés tous les 4 à 10 ans. La stratégie présentée vendredi se veut globale et intègre tous les partenaires. Aucun chiffre sur d'éventuels coûts n'est indiqué dans le plan. L'avancement de la mise en oeuvre du plan doit être évalué d'ici fin 2028.