  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Deuil national La Suisse s'est arrêtée en hommage aux victimes de l’incendie de Crans-Montana

ATS

9.1.2026 - 14:10

La Suisse s'est immobilisée à 14h00 vendredi lors de la journée nationale de deuil. Une minute de silence a rendu hommage aux victimes du dramatique incendie de Crans-Montana du 1er janvier.

Journée de deuil national : silence et son des cloches en mémoire des victimes

Journée de deuil national : silence et son des cloches en mémoire des victimes

La Suisse s'est arrêtée un instant ce 9 janvier à 14h pour rendre hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana.

09.01.2026

Keystone-SDA

09.01.2026, 14:10

09.01.2026, 15:13

Dans tout le pays, les cloches des églises ont sonné dès 14h00 pour 5 minutes. Le Conseil fédéral et les Eglises chrétiennes ont invité la population à consacrer ce moment à la mémoire des défunts, à la solidarité avec les blessés et leurs proches, ainsi qu'à remercier toutes les forces d'intervention.

Minute de silence
Minute de silence. Toutes les églises du pays ont sonné leurs cloches.

Toutes les églises du pays ont sonné leurs cloches.

Photo: KEYSTONE

Minute de silence. La Suisse a marqué une minute de silence vendredi à 14h00. Dans plusieurs villes, comme à Berne, les transports publics étaient à l'arrêt.

La Suisse a marqué une minute de silence vendredi à 14h00. Dans plusieurs villes, comme à Berne, les transports publics étaient à l'arrêt.

Photo: sda

Minute de silence. Toutes les gares de Suisse se sont figées à 14 h lors de la minute de silence. Ici, une annonce sur le panneau d’information de la gare de Zurich.

Toutes les gares de Suisse se sont figées à 14 h lors de la minute de silence. Ici, une annonce sur le panneau d’information de la gare de Zurich.

Photo: blue News

Minute de silence. Les drapeaux ont été mis en berne à de nombreux autres endroits en Suisse.

Les drapeaux ont été mis en berne à de nombreux autres endroits en Suisse.

Photo: KEYSTONE

Minute de silence
Minute de silence. Toutes les églises du pays ont sonné leurs cloches.

Toutes les églises du pays ont sonné leurs cloches.

Photo: KEYSTONE

Minute de silence. La Suisse a marqué une minute de silence vendredi à 14h00. Dans plusieurs villes, comme à Berne, les transports publics étaient à l'arrêt.

La Suisse a marqué une minute de silence vendredi à 14h00. Dans plusieurs villes, comme à Berne, les transports publics étaient à l'arrêt.

Photo: sda

Minute de silence. Toutes les gares de Suisse se sont figées à 14 h lors de la minute de silence. Ici, une annonce sur le panneau d’information de la gare de Zurich.

Toutes les gares de Suisse se sont figées à 14 h lors de la minute de silence. Ici, une annonce sur le panneau d’information de la gare de Zurich.

Photo: blue News

Minute de silence. Les drapeaux ont été mis en berne à de nombreux autres endroits en Suisse.

Les drapeaux ont été mis en berne à de nombreux autres endroits en Suisse.

Photo: KEYSTONE

Les drapeaux du Palais fédéral et des bâtiments fédéraux ont été mis en berne, à l'instar de nombreux autres endroits en Suisse. Cette journée de deuil a également été observée aux niveaux cantonal et local. A Berne par exemple, les transports publics ont marqué un temps d'arrêt.

Martigny. L'hommage aux victimes de Crans-Montana a démarré

MartignyL'hommage aux victimes de Crans-Montana a démarré

Dans les gares du pays, la musique de fond a été coupée. Dans les trains, des annonces ont invité les passagers à se joindre au moment de recueillement. Les conducteurs de train ont eux fait siffler leurs convois peu avant 14h00. Les deux grands aéroports de Genève et Zurich ainsi que l'aérodrome de Payerne (VD) ont cessé les décollages pendant la minute de silence à l'instigation de l'organe de surveillance aérienne Skyguide.

Hommage à Berne

À Berne, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi dans le centre-ville pour rendre hommage aux victimes. Elles ont observé la minute de silence dans une capitale fédérale plus sombre que d'habitude.

Le recueillement collectif, en particulier sur la Place fédérale, s'inscrivait dans le cadre de la journée de deuil national. Pendant quelques instants, l'agitation habituelle s'est presque complètement arrêtée, les véhicules des transports publics se figeant sur les coups de 14h00, alors que les cloches de Berne sonnaient.

En provenance de la gare centrale, des sifflets de locomotives ont retenti au même moment. D'autres personnes se sont réunies spontanément devant l'Eglise du Saint-Esprit, à proximité de la gare. La plupart des passants se sont également arrêtés un court moment sous les arcades pour marquer la minute de silence.

Les plus lus

Le gérant du bar placé en détention préventive
La Suisse se recueille - Suivez la journée d’hommage aux victimes en direct
Historiquement triste, historiquement touchant, historiquement fédérateur
«Faisons en sorte que cette douleur ne soit pas vaine» : le message d'espoir de trois jeunes
«Ce n'est pas un accident» - Giorgia Meloni réclame que les responsabilités soient établies
«On a une génération qui a été décimée et ça va être très, très difficile de s'en relever»