La Suisse s'est immobilisée à 14h00 vendredi lors de la journée nationale de deuil. Une minute de silence a rendu hommage aux victimes du dramatique incendie de Crans-Montana du 1er janvier.

Dans tout le pays, les cloches des églises ont sonné dès 14h00 pour 5 minutes. Le Conseil fédéral et les Eglises chrétiennes ont invité la population à consacrer ce moment à la mémoire des défunts, à la solidarité avec les blessés et leurs proches, ainsi qu'à remercier toutes les forces d'intervention.

Les drapeaux du Palais fédéral et des bâtiments fédéraux ont été mis en berne, à l'instar de nombreux autres endroits en Suisse. Cette journée de deuil a également été observée aux niveaux cantonal et local. A Berne par exemple, les transports publics ont marqué un temps d'arrêt.

Dans les gares du pays, la musique de fond a été coupée. Dans les trains, des annonces ont invité les passagers à se joindre au moment de recueillement. Les conducteurs de train ont eux fait siffler leurs convois peu avant 14h00. Les deux grands aéroports de Genève et Zurich ainsi que l'aérodrome de Payerne (VD) ont cessé les décollages pendant la minute de silence à l'instigation de l'organe de surveillance aérienne Skyguide.

Hommage à Berne

À Berne, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi dans le centre-ville pour rendre hommage aux victimes. Elles ont observé la minute de silence dans une capitale fédérale plus sombre que d'habitude.

Le recueillement collectif, en particulier sur la Place fédérale, s'inscrivait dans le cadre de la journée de deuil national. Pendant quelques instants, l'agitation habituelle s'est presque complètement arrêtée, les véhicules des transports publics se figeant sur les coups de 14h00, alors que les cloches de Berne sonnaient.

En provenance de la gare centrale, des sifflets de locomotives ont retenti au même moment. D'autres personnes se sont réunies spontanément devant l'Eglise du Saint-Esprit, à proximité de la gare. La plupart des passants se sont également arrêtés un court moment sous les arcades pour marquer la minute de silence.