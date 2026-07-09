Après un printemps exceptionnellement sec et plusieurs vagues de chaleur, la sécheresse continue de s'aggraver en Suisse. Les niveaux des cours d'eau baissent, les sols s'assèchent et la température de l'eau grimpe. Et pour l'instant, aucune amélioration durable ne se profile.

En résumé La Suisse traverse l'une des périodes de sécheresse les plus marquées depuis le début des relevés météorologiques, et la pluie se fait toujours attendre.

De nombreuses rivières affichent un débit nettement inférieur à la normale, les lacs et les nappes phréatiques baissent, tandis que les eaux se réchauffent de manière inhabituelle.

La Confédération et les cantons mettent en garde contre les conséquences pour la nature, l'agriculture et l'approvisionnement en eau, tout en suivant l'évolution de la situation. Résumé créé avec

La sécheresse continue de s'intensifier en Suisse. Si quelques orages ont récemment apporté un peu de pluie par endroits, cela n'a offert qu'un répit de courte durée, selon la Plateforme nationale sur la sécheresse de la Confédération. Dans les prochaines semaines, la situation devrait encore se détériorer, en particulier au nord des Alpes et en Valais.

À quel point la situation est-elle préoccupante?

La Suisse connaît actuellement l'une des périodes de sécheresse les plus importantes depuis le début des mesures. Le printemps avait déjà été exceptionnellement sec, et les orages de ces derniers jours n'ont soulagé la situation que localement et temporairement. Selon la Plateforme nationale sur la sécheresse, le manque d'eau touche désormais l'ensemble du pays.

Les précipitations illustrent bien cette situation. Au cours des 90 derniers jours, certaines régions situées au nord des Alpes et en Valais ont enregistré jusqu'à 61% de pluie en moins que la moyenne des années précédentes. Sur les 30 derniers jours également, les déficits restent importants dans une grande partie du pays.

Selon MétéoSuisse, aucun changement durable des conditions météorologiques n'est attendu pour l'instant. Quelques orages isolés pourront apporter un peu de pluie, mais aucune période prolongée de précipitations n'est en vue.

Pourquoi les orages ne suffisent-ils pas?

Même lorsqu'ils apportent de fortes pluies, les orages ne mettent pas fin à la sécheresse. Ils restent très localisés et ne soulagent que certaines régions. «Ce qui compte, c'est la quantité totale de pluie tombée sur plusieurs semaines», expliquait déjà le météorologue Quirin Beck à blue News au mois de mai.

Pour que les sols se réhumidifient et que l'eau puisse s'infiltrer en profondeur, il faudrait des pluies régulières et modérées pendant deux à quatre semaines, plutôt que de fortes averses ponctuelles.

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Selon la Confédération, plusieurs jours, voire plusieurs semaines de pluie généralisée seraient nécessaires pour reconstituer durablement les réserves des sols, des nappes phréatiques et des cours d'eau. Un tel scénario ne se dessine toutefois pas à ce stade.

Quelles conséquences pour les rivières, les lacs et les nappes phréatiques?

Les effets de la sécheresse sont désormais visibles dans de nombreux cours d'eau. Plusieurs rivières affichent un débit bien inférieur à la normale pour la saison, notamment dans le Jura ainsi que sur le Plateau central et occidental.

Plusieurs lacs présentent eux aussi un niveau d'eau inhabituellement bas, parmi lesquels le lac de Constance, le lac de Walenstadt ou encore le lac de Zoug. Dans les Alpes, la fonte des neiges s'est achevée plus tôt que d'habitude, ce qui prive les cours d'eau d'un apport supplémentaire.

Parallèlement, le niveau des nappes phréatiques et le débit des sources diminuent également dans de nombreuses régions. Les nappes phréatiques peu profondes réagissent particulièrement vite au manque de pluie et affichent déjà des niveaux nettement plus faibles.

L'agriculture souffre-t-elle déjà?

Le lac de Constance affiche actuellement son niveau le plus bas jamais enregistré pour cette période de l'année. KEYSTONE

Le secteur agricole ressent les effets de cette sécheresse depuis plusieurs mois.

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Comme blue News l'avait déjà rapporté début mai, de nombreuses cultures manquent d'humidité. Les jeunes plants de maïs, de betteraves sucrières ou encore les prairies fraîchement semées germent moins bien ou poussent plus lentement. Les pâturages produisent également moins de fourrage pour le bétail.

Depuis, la situation s'est encore aggravée. Selon la Plateforme nationale sur la sécheresse, une grande partie de la Suisse présente désormais un déficit d'humidité des sols important, voire très important. Dans de nombreuses exploitations, l'irrigation est devenue indispensable.

Plusieurs communes ont d'ailleurs déjà instauré des restrictions concernant les prélèvements d'eau ou lancé des appels à économiser cette ressource.

Faut-il craindre une pénurie d'eau ou des incendies de forêt?

Certains tronçons de la Birse ont dû être fermés afin de permettre aux poissons de récupérer. KEYSTONE

Pour l'instant, l'approvisionnement en eau potable reste assuré dans l'ensemble du pays. Les autorités suivent toutefois la situation de très près.

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) rappelle que les petits réseaux d'approvisionnement pourraient être mis sous pression si la sécheresse devait se prolonger. Les cantons et les communes peuvent donc décider, selon la situation locale, d'interdire ou de limiter les prélèvements d'eau.

En parallèle, le risque d'incendie de forêt augmente à mesure que les sols s'assèchent. Plusieurs régions ont déjà relevé leur niveau d'alerte. L'évolution du risque dépendra en grande partie des précipitations des prochaines semaines.

La Confédération continue donc de surveiller en permanence les niveaux d'eau, l'humidité des sols, les nappes phréatiques et le danger d'incendie.

À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines semaines?

Selon les autorités fédérales, la sécheresse devrait encore s'aggraver dans un premier temps.

Les prévisions annoncent une nouvelle hausse des températures, sans véritable épisode pluvieux durable en vue. Quelques orages pourront apporter un soulagement local et temporaire, mais ils ne suffiront pas à combler le déficit hydrique.

La Plateforme nationale sur la sécheresse s'attend donc à une nouvelle baisse de l'humidité des sols et du niveau de nombreux cours d'eau. L'OFEV estime également que la situation de basses eaux devrait se poursuivre, voire s'aggraver par endroits.

Tout dépendra désormais du retour de pluies abondantes et durables pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.