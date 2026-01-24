  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Réunion des délégués La Suisse se dégrade, prévient le président de l'UDC

ATS

24.1.2026 - 11:11

La Suisse est en train de se dégrader, a insisté le président de l’UDC Marcel Dettling samedi devant les délégués réunis à Näfels (GL), dressant un bilan alarmiste à mi-législature. Son parti revient à la charge sur l’école publique qu'il juge en crise.

Le président de l'UDC Marcel Dettling a fustigé samedi devant les délégués réunis à Näfels (GL) la "misère éducative": son parti craint une détérioration durable de l'école publique en Suisse (archives).
Le président de l'UDC Marcel Dettling a fustigé samedi devant les délégués réunis à Näfels (GL) la "misère éducative": son parti craint une détérioration durable de l'école publique en Suisse (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.01.2026, 11:11

24.01.2026, 11:16

«Nous devons mettre un terme à cette dégradation et remettre la Suisse sur les rails», a lancé Marcel Dettling devant les délégués. Il a vivement critiqué le «chaos de l'asile» qui a entraîné «une explosion» des coûts et de la criminalité.

Le conseiller national schwyzois a aussi plaidé pour un retour aux valeurs traditionnelles suisses et chrétiennes. Il a fustigé une élite politique décadente, responsable selon lui du déclin de la Suisse et de la remise en cause de sa souveraineté face à l'UE et l'OTAN.

Le Schwyzois a encore déploré une «misère éducative». A Näfels, la détérioration de l'école publique est en point de mire: violence, échec des réformes, niveau en baisse. L'UDC reproche aux autres partis de minimiser ces problèmes et veut des solutions.

«Au bord de l'effondrement». L'UDC Suisse veut des solutions pour l'école publique «en crise»

«Au bord de l'effondrement»L'UDC Suisse veut des solutions pour l'école publique «en crise»

Les plus lus

«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !
Une policière IA zurichoise fait sensation avec des vidéos coquines
L'Italie rappelle son ambassadeur à Berne
Trafic international de drogue impliquant la Suisse démantelé
Camille Rast au pied du podium en Tchéquie, Sara Hector s’impose