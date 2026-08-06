La sécheresse en Suisse s'est encore aggravée. De nombreux cours d'eau et lacs atteignent de nouveaux niveaux historiquement bas, tandis que la température de nombreux plans d'eau augmente plus fortement que jamais. De plus, le risque d'incendie de forêt est élevé, voire très élevé, sur pratiquement tout le territoire.

Les cours d'eau au plus bas La Suisse se dessèche: la situation devient dramatique

La sécheresse en Suisse continue de s'aggraver. Les premières analyses montrent que le printemps et la première moitié de l'été 2026 comptent parmi les périodes les plus sèches jamais enregistrées.

Les conséquences sont déjà clairement visibles: les cours d'eau ont un débit inhabituellement faible, plusieurs lacs atteignent de nouveaux niveaux historiquement bas et de nombreux plans d'eau n'ont jamais été aussi chauds. Parallèlement, la pression s'accentue sur les forêts, l'agriculture et la faune aquatique.

Quelle est l'ampleur actuelle de la sécheresse?

La sécheresse qui persiste depuis le printemps bat de nombreux records. Entre le 1er avril et le 31 juillet, environ un cinquième de toutes les stations de mesure ont enregistré de nouveaux records pour cette période.

En 2026, de nombreux cours d'eau et lacs ont déjà enregistré des niveaux plus bas que lors des précédentes années de sécheresse. La situation est particulièrement marquée dans le Plateau et dans le Jura.

La situation est différente dans certaines régions des Alpes. Là-bas, l'eau de fonte supplémentaire provenant de la neige et des glaciers maintient encore, dans certains cas, des débits relativement élevés. Les températures élevées accélèrent toutefois précisément cette fonte.

Pourquoi un orage ne suffit-il pas à mettre fin à la sécheresse?

Même si les orages apportent par endroits d’importantes quantités de pluie, ils ne résolvent pas le problème de manière durable. Ils se produisent généralement de manière locale et ne soulagent que certaines régions. «C’est le cumul des précipitations sur plusieurs semaines qui est déterminant», a expliqué le météorologue Quirin Beck en mai à blue News.

Les sols devraient être réhumidifiés progressivement afin que l'eau puisse s'infiltrer dans les couches plus profondes. L'idéal serait d'avoir des précipitations régulières et modérées pendant deux à quatre semaines, plutôt que des averses brèves et intenses.

Selon les informations fournies par le gouvernement fédéral, il faudrait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de pluie continue sur l'ensemble du territoire pour que les sols, les nappes phréatiques et les cours d'eau puissent se régénérer durablement. Or, aucun événement météorologique de ce type ne semble se profiler pour l'instant.

Quelles sont les conséquences de la sécheresse sur les rivières, les lacs et les nappes phréatiques?

Dans de nombreuses régions de Suisse, les débits sont nettement inférieurs à la moyenne pluriannuelle. Le Doubs près d'Ocourt et le Rhin près de Bâle sont particulièrement touchés.

Sur le Rhin, à l'exception du mois de février, les débits sont restés inférieurs à la moyenne pluriannuelle tout au long de l'année. Depuis la mi-juin, ils se situent presque sans interruption en dessous des plus bas saisonniers enregistrés jusqu'à présent au cours de la période de référence allant de 1991 à 2020.

Les lacs perdent eux aussi de l'eau. Le lac de Zurich, le lac de Constance et le lac Majeur ont déjà atteint des niveaux inférieurs aux plus bas jamais enregistrés à cette période de l'année. Le lac de Zoug et le lac des Quatre-Cantons se situent en revanche encore au-dessus des niveaux enregistrés lors de l'année de sécheresse 2018.

Quelle est la température de l'eau?

Ce ne sont pas seulement les niveaux d'eau qui atteignent de nouveaux records, mais aussi les températures. Entre le 1er avril et le 31 juillet, près de 60% des stations de mesure ont enregistré un nouveau record de température pour cette période.

Les records concernent principalement le Plateau et le Jura. Les rivières alimentées par les glaciers se réchauffent moins fortement en raison de la fraîcheur de l'eau de fonte.

Le 14 juillet, l'Aar à Berne a atteint 24,8 degrés, battant ainsi son précédent record. Sur la Reuss, près de Lucerne, on avait déjà mesuré 26,36 degrés le 27 juin – là aussi un nouveau record. Selon l'OFEV, il est remarquable que ces températures aient été enregistrées aussi tôt dans l'année.

Quelles sont les conséquences de la sécheresse sur l'agriculture?

Le niveau du lac de Constance est actuellement à son plus bas niveau jamais enregistré pour cette période de l'année. KEYSTONE

La baisse de l'humidité du sol peut entraîner une baisse des rendements. Parallèlement, les besoins en irrigation augmentent. Cela accentue encore la pression sur les rivières et les autres cours d'eau.

Toutefois, on ne dispose actuellement ni du nombre d'exploitations agricoles touchées, ni du montant total des dégâts. Les compagnies d'assurance ne devraient établir une telle évaluation qu'au cours des prochains mois.

En principe, la combinaison de la chaleur, du manque de précipitations et d'une forte évaporation entraîne un assèchement plus rapide des sols et réduit la quantité d'eau disponible pour les plantes.

Y a-t-il un risque de pénurie d'eau ou d'incendie de forêt?

La Birs a dû être interdite à la pêche sur certains tronçons afin de permettre aux poissons de se reconstituer. KEYSTONE

Pratiquement dans toute la Suisse, le risque d'incendie de forêt est élevé, voire très élevé. La plupart des cantons ont déjà imposé des restrictions ou des interdictions de faire du feu.

Ce sont les cantons et les communes qui décident des règles applicables en fonction de la situation locale. Ainsi, le 1er août, les feux d'artifice ont été interdits dans presque toute la Suisse par crainte de projections d'étincelles.

Même en l'absence d'interdiction formelle, l'OFEV recommande la plus grande prudence en cas de risque accru d'incendie de forêt. Il est impératif de respecter les consignes des autorités locales.

Comment la situation va-t-elle évoluer au cours des prochaines semaines?

Selon les autorités fédérales, la sécheresse devrait dans un premier temps continuer à s'aggraver. Aucune amélioration de la situation ni aucune pluie durable ne sont actuellement en vue.

Une chose est sûre: la Suisse traverse déjà une période de sécheresse exceptionnelle.

L'été 2026 s'inscrit ainsi dans la lignée des années de sécheresse marquantes que furent 2003, 2015, 2018, 2022 et 2023. L'été 2018 était considéré comme l'un des plus secs depuis plus de 100 ans; en 2026, les niveaux d'eau sont déjà plus bas que lors des précédentes années de sécheresse sur de nombreux cours d'eau.

Pour l'avenir, les scénarios climatiques indiquent une tendance claire: les vagues de chaleur se multiplient et les périodes de sécheresse prolongées deviennent plus fréquentes en raison du réchauffement climatique.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.