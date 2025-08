Droits de douane : la Suisse tente désespérément de limiter les dégâts

Il serait déjà urgent de cesser de paniquer et offrir n'importe quoi.. stop a cette manipulation, et se laisser humilier, un peu de réflexion déjà il aurait été primordial de préparer cela avant.. plutôt que paniquer après.. de tenter de comprendre ce personnage versatile.. qui ne veux que jouer au roi ubu, arrêtez de mettre tous les œufs dans le même panier.. au pire cela va etre 1 passage mais peuvent ils vraiment se passer de tous.. ces ricains... ils vont finir par payer les erreurs de leur canard..

Sitholo83

A mon humble avis, chaque individu a besoin d'un certain revenu pour payer ses factures et ses impôt en Suisse. Une crise économique en Suisse n'est pas souhaitable. Notre pays devrait faire un blocus contre la décision des Etats Unis et imposer une taxe douanière de 40% sur tous les produits importés depuis les Etats Unis.