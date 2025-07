La Suisse est également touchée par des retards en raison de la grève en France. Jeudi après-midi, l'aéroport de Zurich accusait un nombre important de vols ayant jusqu'à une heure de retard selon les données de Skyguide. Un petit nombre de vols voyait même leur retard s'étirer à deux heures.

Genève-Aéroport a connu un jeudi un plus tendu, selon la société de contrôle aérien. Les retards affichés allaient de 10 minutes jusqu'à trois heures pour certains vols (illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Swiss a dû organiser jeudi le transfert de près de 3000 personnes, ce qu'elle a réussi à faire dans de nombreux cas, indique la compagnie dans un communiqué. Des retards ont aussi été observés, à Zurich, mais également dans les autres aéroports de Suisse.

Les retards affichés allaient de 10 minutes jusqu'à trois heures pour certains vols à l'aéroport de Genève, selon Skyguide. La société de contrôle aérien précise toutefois que ce cas de figure n'est apparu que dans certains cas précis.

Cette situation est créée par les avions arrivant et partant depuis la France, indique Skyguide. Les retards accumulés dans l'Hexagone se répercutent ensuite sur le reste des correspondances.

A Bâle, l'aéroport est aussi touché et indique avoir été impacté mercredi par «des retards et des annulations de décollages et d'atterrissages, dans cinq cas» liés à la grève.