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Soutien international La Suisse verse 167 millions au Fonds africain de développement

ATS

5.6.2026 - 11:29

Berne débloque 167 millions de francs pour soutenir les 37 pays les plus pauvres d'Afrique. L'enveloppe doit aussi permettre de faire face au changement climatique et de lutter contre la pauvreté.

Le Conseil fédéral poursuit ainsi la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable (image d'illustration).
Le Conseil fédéral poursuit ainsi la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 11:29

Le Conseil fédéral poursuit ainsi la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable. La Suisse soutient également l’Initiative multilatérale d’allégement de la dette à hauteur de 19 millions de francs.

Le Fonds de la Banque africaine de développement investira jusqu’à 11 milliards de dollars américains entre 2026 et 2028 dans ces 37 pays. L’objectif est d’améliorer l’environnement des affaires, de renforcer le secteur privé, de créer des emplois, de promouvoir l’intégration régionale et d’accroître la résilience face au changement climatique, précise vendredi le gouvernement.

Infrastructures durables

Celui-ci a également décidé d'allouer 70 millions de dollars au Private Infrastructure Development Group (PIDG) pour les années 2026-2030. Cette organisation mobilise des capitaux du secteur privé pour le développement d’infrastructures durables en Afrique subsaharienne ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est.

Le soutien est issu du budget de la coopération internationale. Il permet à la Suisse «d’apporter une réponse efficace et coordonnée avec d’autres donateurs partageant une vision commune face aux défis posés par les infrastructures durables dans les pays en développement».

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