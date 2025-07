La tempête qui a frappé La Chaux-de-Fonds a fait une victime collatérale

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

HOMICIDE : La justice neuchâteloise rend jeudi à 14h00 son verdict dans le procès d'un médecin accusé d'homicide par négligence. Le Ministère public reproche au prévenu de n'avoir pas ordonné l'hospitalisation de son patient qui est décédé à son domicile quelques jours après sa visite médicale. Il a requis contre le prévenu une peine de 50 jours-amende. L'avocat de la défense demande l'acquittement. Le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers devra dire s'il existe un lien de causalité adéquate entre une éventuelle violation des règles de la médecine et le décès du patient.

DIPLOMATIE : Les dirigeants de l'Union européenne (UE), António Costa et Ursula von der Leyen, sont arrivés jeudi à Pékin pour un sommet avec la Chine, qui abordera notamment les frictions commerciales et l'Ukraine. Pékin cherche à resserrer ses liens avec l'Europe, se présentant comme un partenaire plus fiable que les Etats-Unis de Donald Trump et un pôle de stabilité dans un monde en proie aux troubles. Mais aucune grande percée n'est attendue de la rencontre, les Européens arrivant avec une longue liste de contentieux.

POLITIQUE MONÉTAIRE : La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi, le temps d'évaluer les développements de l'imprévisible offensive commerciale du président américain Donald Trump qui menace les exportations européennes de surtaxes massives. Un statu quo monétaire mettrait fin à une série de baisses de taux, entamée en septembre dernier, lorsque la BCE avait décidé de diminuer progressivement le coût du crédit pour accompagner le recul de l'inflation. Le rythme de la hausse des prix à la consommation s'est stabilisé autour de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

FOOTBALL : Le FC Lausanne-Sport (LS) et le FC Lugano lancent leur saison de football jeudi soir à l'occasion de la Coupe d'Europe. Le LS se déplace à Skopje avec son nouvel entraîneur Peter Zeidler pour y affronter le Vardar à l'occasion du 2e tour de qualifications de la Conference League. Quant aux Luganais, c'est à Thoune qu'ils reçoivent les Roumains de Cluj pour le match aller du 2e tour de qualifications de l'Europa League.

Vu dans la presse

IA : La société technologique genevoise Proton gèle ses investissements en Suisse à cause des risques engendrés par une révision de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondancepar poste et télécommunication, rapportent jeudi Le Temps, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. «La proposition du conseiller fédéral Beat Jans est extrême: elle vise à imposer en Suisse une surveillance de masse jugée pourtant illégale, non seulement dans l'Union européenne mais aussi aux Etats-Unis», indique dans Le Temps Andy Yen, directeur de Proton. L'entreprise a ainsi décidé d'installer ses serveurs en Allemagne et en Norvège plutôt qu'en Suisse pour faire tourner sa propre intelligence artificielle (IA), Lumo. L'investissement s'élève à 100 millions de francs.

FAUNE : La tempête qui a frappé La Chaux-de-Fonds (NE) le 24 juillet 2023 a fait une victime collatérale, le rouge-queue à front blanc, relate jeudi ArcInfo. Ce passereau d'une quinzaine de centimètres de haut a vu ses effectifs chuter dans la ville depuis l'événement météorologique, explique dans le journal Jacques Laesser, ornithologue et chef de projet pour la station ornithologique suisse de Sempach (LU), qui appuie un groupe d'ornithologues locaux qui suit l'oiseau depuis 2003. Cette raréfaction semble essentiellement due à la disparition des grands arbres et non à une mortalité plus élevée durant la tempête. Cette chute de la présence du rouge-queue est particulièrement importante le long du tracé de la tempête, relève M. Laesser. En revanche, l'espèce semble bien se porter dans les quartiers épargnés par les vents.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : démission du procureur général de la Confédération Michael Lauber. Le Tribunal administratif fédéral avait critiqué les rencontres avec le président de la FIFA Gianni Infantino, qui n'avaient pas fait l'objet d'un procès-verbal.

- Il y a 15 ans (2010) : un mouvement de foule fait 21 morts et plus de 650 blessés lors de la Loveparade à Duisbourg (D).

- Il y a 75 ans (1950) : lancement de la première fusée depuis la base américaine de Cap Canaveral.

- Il y a 125 ans (1900) : naissance de l'écrivaine, peintre et danseuse américaine Zelda Fitzgerald, épouse de F. Scott Fitzgerald. Elle est décédée en 1948.

- Il y a 130 ans (1895) : Sigmund Freud interprète pour la première fois entièrement un de ses propres rêves, le «rêve de l'injection faite à Irma» au château de Bellevue, près de Vienne.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Christine, les blés perdent leurs racines».