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Politique La Tessinoise Greta Gysin seule en lice pour présider le groupe des Vert-e-s

ATS

8.5.2026 - 13:04

La conseillère nationale tessinoise Greta Gysin est en passe de devenir la nouvelle présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s. A l'issue du délai de dépôt des candidatures pour succéder à la Bernoise Aline Trede, elle est la seule à s'être présentée.

La conseillère nationale Greta Gysin (TI) est la seule candidate à la présidence du groupe parlementaire des Vert-e-s (archives).
La conseillère nationale Greta Gysin (TI) est la seule candidate à la présidence du groupe parlementaire des Vert-e-s (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.05.2026, 13:04

08.05.2026, 14:07

La conseillère nationale tessinoise Greta Gysin est en passe de devenir la nouvelle présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s. A l'issue du délai de dépôt des candidatures pour succéder à la Bernoise Aline Trede, elle est la seule à s'être présentée.

Le délai courait jusqu'à hier, ont rappelé vendredi les Vert-e-s dans un communiqué. En l'absence d'autres candidatures, l'élection le 22 mai de la Tessinoise de 42 ans ne devrait être qu'une formalité.

«En tant que présidente du groupe, je continuerai à m'engager pour que nous réalisions des progrès dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à des solutions écologistes», a déclaré la candidate dans le communiqué. «Et pour que la Suisse avance enfin en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu'en matière d'égalité.»

Première écologiste tessinoise

Les Vert-e-s saluent la candidature «d'une membre expérimentée». Greta Gysin a été élue au Conseil national en 2019, devenant ainsi la première écologiste tessinoise à la Chambre du peuple. Depuis 2020, elle est également vice-présidente du parti suisse.

Mme Gysin est membre de la commission des institutions politiques, qu'elle a présidée de 2023 à 2025. Elle a débuté sa carrière politique au Tessin, où elle a fondé les Jeunes Vert-e-s en 2009 et siégé au Grand Conseil de 2007 à 2015.

Avec l'arrivée de Greta Gysin, les deux postes de présidence au sein des Vert-e-s seraient occupées par des femmes latines. La Genevoise Lisa Mazzone est la présidente du parti au niveau national. Aline Trede quitte son poste après avoir été élue au gouvernement cantonal bernois en mars dernier.

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