Semaine de l'égalité La thématique de la mort à travers le prisme de l'égalité de genre

ATS

19.2.2026 - 16:16

Du 3 au 13 mars, la Semaine de l'égalité organisée par la Ville de Genève explorera la thématique de la mort dans une perspective de genre. Rencontres, tables rondes, ateliers, performances artistiques, expositions et moments de recueillement collectif jalonneront la manifestation.

La 16e édition de la semaine de l'égalité organisée par la Ville de Genève sera consacrée à la thématique de la mort dans une perspective de genre. Intitulée "Le genre, à la vie à la mort!", cette manifestation aura lieu du 3 au 13 mars (image d'illustration).
La 16e édition de la semaine de l'égalité organisée par la Ville de Genève sera consacrée à la thématique de la mort dans une perspective de genre. Intitulée "Le genre, à la vie à la mort!", cette manifestation aura lieu du 3 au 13 mars (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 16:16

19.02.2026, 16:19

Intitulée «Le genre, à la vie à la mort!», cette semaine permettra d'interroger les tabous entourant la mort et de mettre en lumière la manière dont les inégalités de genre façonnent les conditions de vie, de mort et de deuil, a indiqué jeudi la Ville de Genève dans un communiqué. Elle se tiendra en marge de la Journée des luttes féministes et des droits des femmes du 8 mars.

La semaine s'ouvrira avec l'enregistrement en direct au Musée d'ethnographie de Genève du podcast sur les masculinités «Les couilles sur la table» avec pour thème «Sommes-nous à égalité face à la mort?». Une table ronde se penchera sur la place des femmes dans les métiers funéraires, en présence notamment de Sarah Joliat, fondatrice des Pompes funèbres du Léman.

Le Collectif des In-Visibles investira le cimetière des Rois, à Plainpalais, pour une performance en hommage aux femmes qui y reposent. Il y aura aussi l'inauguration d'un mémorial éphémère qui questionnera l'absence des femmes dans les espaces mémoriels ainsi qu'un hommage aux victimes du patriarcat.

Cité dans le communiqué, le maire de la Ville de Genève Alfonso Gomez souligne qu'"il est de notre responsabilité collective de refuser que certaines existences comptent moins que d’autres». Ces inégalités se prolongent dans les pratiques funéraires, les espaces mémoriels et les récits historiques et soulèvent de nombreux enjeux collectifs, selon le magistrat.

www.semaine-egalite.ch

