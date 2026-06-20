La vague de chaleur en Suisse va encore durer plusieurs jours

Ce samedi, la Suisse a de nouveau connu des températures très élevées. Aucun nouveau record pour le mois de juin n'a toutefois été enregistré.

Nulle part en Suisse les records de juin n’ont été battus jusqu’à présent, a indiqué MétéoSuisse (image d'illustration). Sebastian Gollnow/dpa

Keystone-SDA ATS

Nulle part en Suisse les records de juin n’ont été battus jusqu’à présent, a indiqué l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) à Keystone-ATS. Toutefois, la situation pourrait changer dans les jours à venir.

De violents orages ont apporté un rafraîchissement temporaire en Suisse dans la nuit de vendredi à samedi. Selon SRF Meteo, plus de 15'000 éclairs ont été enregistrés dans tout le pays. Ces intempéries ont fait plusieurs blessés dans la ville de Zurich.

Les services de secours ont mené une opération de grande envergure. Le service «Schutz und Rettung Zürich» a effectué environ 270 interventions rien que dans la zone urbaine. La centrale d’intervention a enregistré 730 appels aux pompiers et 130 appels d’urgence médicale pendant cette période. Dans l’ensemble du canton de Zurich, 680 interventions des pompiers ont été déclenchées.

Les orages ont temporairement paralysé l'activité à l'aéroport de Zurich. En raison du risque de foudre, les opérations d'embarquement et de ravitaillement en carburant ont été suspendues. Cela a entraîné l'annulation de dizaines de vols et provoqué des retards.

Selon Meteonews, cette vague de chaleur pourrait atteindre une durée historique. Jusqu’à samedi prochain, des températures de 34, voire 36 degrés sont attendues en journée.