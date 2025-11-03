Une vague de faillites déferle sur la Suisse!

Jamais autant de faillites d'entreprises n'ont été enregistrées en Suisse qu'en 2025. Selon une nouvelle analyse, leur nombre a augmenté de 40 pour cent. Une réforme législative oblige désormais les créanciers publics à agir.

En Suisse, 6274 entreprises ont fait faillite depuis le début de l'année. (photo d'archives) Keystone

Le nombre de faillites d'entreprises en Suisse a atteint un niveau record. Selon une analyse récente de Dun & Bradstreet, 6274 procédures d'insolvabilité ont été ouvertes depuis le début de l'année, soit une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Parallèlement aux faillites, les créations d'entreprises ont augmenté de 4%.

Outre le contexte économique global difficile, l'augmentation des insolvabilités serait liée à une modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Cette réforme oblige les créanciers publics, tels que les autorités fiscales et les assurances sociales, à faire valoir systématiquement les créances impayées envers les entreprises par le biais de procédures de faillite.

Auparavant, ces institutions pouvaient certes engager des poursuites, mais n'étaient pas tenues de demander la faillite, ce qui permettait à de nombreuses entreprises surendettées de continuer à exister.

Avec la nouvelle réglementation, les créanciers publics sont désormais mis sur un pied d'égalité avec les créanciers privés, ce qui entraîne une application nettement plus stricte et, à court terme, une augmentation des procédures de faillite. A long terme, la réforme devrait conduire à une meilleure morale de paiement et à un paysage concurrentiel plus équitable.

De nettes différences régionales

L'analyse montre de grandes différences régionales dans l'évolution des faillites d'entreprises. C'est en Suisse centrale que le nombre de faillites a le plus augmenté (+48%), suivie de l'Espace Mittelland (+44%) ainsi que de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse orientale (+43%). Dans le sud-ouest de la Suisse, le nombre de faillites a également augmenté de 42%.

L'augmentation a été un peu plus modérée au Tessin (+34%) et à Zurich (+28%). Ces différences montrent que l'effet de la modification de la loi se fait sentir différemment selon les régions, en fonction de la structure économique, de la situation d'endettement et de la part des branches.

Une large augmentation dans toutes les branches

L'analyse des branches ayant connu au moins 100 cas de faillite montre qu'une nette augmentation a été enregistrée dans tous les secteurs. Le secteur le plus touché est celui de la production de biens durables (+64%), suivi du secteur informatique (+60%), des holdings et sociétés d'investissement (+59%) et des services aux entreprises (+55%). Ainsi, cette évolution suggère que la modification de la loi touche surtout les entreprises qui étaient déjà confrontées à de faibles liquidités ou à des problèmes structurels.

Parallèlement à l'augmentation des faillites, le nombre de créations d'entreprises a également augmenté. Au cours des trois premiers trimestres de 2025, 40 866 nouvelles entreprises ont été inscrites au registre du commerce, soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente. C'est la Suisse centrale qui s'est montrée la plus encline à créer des entreprises (+11%), suivie de Zurich (+6%) ainsi que de la Suisse du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (+4% chacune).

L'Espace Mittelland a connu une légère augmentation de 2%, tandis que le nombre de nouvelles entreprises a stagné au Tessin et légèrement diminué en Suisse orientale (-1%).

Les nouvelles inscriptions ont connu une croissance à deux chiffres, en particulier pour les agents immobiliers et les gérances (+20%), les sociétés holding (+17%) et la branche informatique (+16%). En revanche, le commerce de détail (-11%), le transport terrestre et la logistique (-5%) ainsi que l'hôtellerie et la restauration (-3%) ont enregistré des baisses.