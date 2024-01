Andrea Studer, la vice-directrice de la Direction du développement et de la coopération (DDC), va quitter son poste fin août 2024. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé une information de la RTS, sans préciser la raison de ce départ.

La vice-directrice de la DDC est notamment en charge du dossier du Proche-Orient. (archives) KEYSTONE

Cette sortie serait liée, selon la RTS, à la gestion de l'affaire des ONG palestiniennes et israéliennes. Après l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre dernier contre des civils israéliens, le DFAE avait effectué un contrôle auprès de six organisations palestiniennes et cinq israéliennes financées par la Suisse.

L'examen a porté sur le respect du code de conduite et de la clause contractuelle anti-discrimination du DFAE. Trois ONG palestiniennes ont finalement été jugées non conformes et ont perdu le financement, avait indiqué en novembre le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

Le DFAE n'a pas confirmé si ce contexte a joué un rôle dans le départ de Mme Studer. La vice-directrice de la DDC est notamment en charge du dossier du Proche-Orient.

vf, ats