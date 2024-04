La villa de l'ex-patron de la Raiffeisen aux enchères forcées

Une villa avec place de bateau ayant appartenu à Pierin Vincenz sera vendue aux enchères forcées ce jeudi à Mendrisio. L'ancien patron de Raiffeisen avait été condamné en avril 2022 à une peine de prison de plusieurs années. Le jugement a été annulé dans l'intervalle.

La villa de Pierin Vincenz à Morcote au Tessin. (archives) Keystone/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

evpf, sda, Trad Valérie Passello

L'ancien patron de Raiffeisen Pierin Vincenz a des problèmes d'argent. Pour rembourser des dettes, certaines de ses propriétés, à Teufen (AR) et à Morcote (TI) doivent être vendues. A Morcote, deux parcelles sont à vendre. Sur l'une d'elles se trouve la villa de Pierin Vincenz qui, selon les médias, aurait besoin d'être rénovée.

La valeur estimée de la bâtisse de 368 mètres carrés est de 3,4 millions de francs. S'y ajoute une place de bateau avec un appartement séparé, dont la valeur est estimée à en tout cas 700'000 francs. La vente aux enchères aura lieu jeudi après-midi dans la salle du conseil communal de Mendrisio.

Une affaire qui n'en finit pas

En avril 2022, le tribunal de district de Zurich avait condamné Vincenz et ses partenaires commerciaux, entre autres pour escroquerie et abus de confiance multiples, à des peines de prison de trois ans et neuf mois, respectivement quatre ans. Entre-temps, la Cour suprême zurichoise a annulé le jugement de première instance contre l'ancien chef de Raiffeisen.

La Cour suprême a estimé que l'acte d'accusation de 356 pages présentait de «graves vices de procédure» et était beaucoup trop long, et a renvoyé le cas au ministère public pour qu'il le retravaille. Celui-ci a déposé un recours contre le jugement auprès du Tribunal fédéral.

Le ministère public reproche aux accusés d'avoir pris secrètement des participations dans des entreprises et d'avoir ensuite fait en sorte que ces entreprises soient rachetées, entre autres, par la banque Raiffeisen. Ce faisant, ils auraient empoché des millions de bénéfices.