On parle toujours plus le français à Bienne. La proportion de francophones ne cesse de croître depuis plusieurs années. Au 31 décembre 2024, 44,4% des habitants avaient choisi le français comme langue administrative contre 43,9% un an auparavant. Cette évolution est liée à une migration intercantonale.

Bienne est la plus grande ville bilingue de Suisse (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Pour la première fois de l'histoire de la plus grande ville bilingue de Suisse, la proportion des francophones a dépassé la barre des 44%, ont annoncé jeudi les autorités communales. En 2002, les francophones n'étaient que 38,7%. Bienne comptait à la fin 2024, 32'341 germanophones (55,6%) et 25'817 francophones (44,4%).

«Il y a dix ans Bienne était considérée comme une ville alémanique alors qu'aujourd'hui, même en Suisse romande, elle est considérée comme une ville bilingue voire parfois même francophone», a expliqué à Keystone-ATS la maire de langue française Glenda Gonzalez Bassi. Pour les autorités, cette évolution est liée à l'attractivité de la ville.

Les francophones qui s'établissent à Bienne proviennent notamment du Nord vaudois et de la région neuchâteloise, précise Glenda Gonzalez Bassi en évoquant une migration intercantonale. Les communes germanophones voisines de Bienne enregistrent également un accroissement de la proportion de résidents francophones.

Hausse de la population

Parallèlement à cette évolution, l'élan démographique de la Ville de Bienne s'est poursuivi. Désormais la population a franchi le cap des 58'000 habitants, selon les données du registre communal, soit une hausse de 1,34% par rapport à 2023. «Cette croissance est liée à notre développement, ainsi qu'à l'image et à l'attractivité de la ville», avance la maire socialiste.

Dans les années 1960, Bienne comptait plus de 60'000 habitants avec un pic à 64'848 en 1964. La crise horlogère des années 1970 couplée à d'autres facteurs économiques a toutefois entraîné de nombreux départs, la population passant sous la barre des 50'000 en 1998.

Depuis le début des années 2000, la tendance s'est inversée avec une augmentation régulière de la population hormis durant les années Covid pour atteindre les 58'158 habitants à fin 2024.