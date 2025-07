En Ville de Genève, les célébrations du 1er août auront lieu au parc La Grange, comme la population en a pris l'habitude depuis plusieurs années. La Municipalité souhaite proposer une fête nationale joyeuse et animée, mais aussi engagée, avec la présence du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) comme hôte d'honneur.

Les Genevois ont pris l'habitude de se rendre au parc La Grange pour fêter le 1er août (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Sur son stand, le CICR, à l'aide de la réalité virtuelle et de son pouvoir immersif, permettra au public de se sensibiliser à la situation humanitaire dans le monde. Pour la Ville, il est crucial de faire connaître l'action de cette institution genevoise majeure, confrontée aujourd'hui à de sévères restrictions budgétaires.

«Cette célébration dans l'un des plus beaux parcs de Genève, berceau du droit international humanitaire, marque l'opportunité de défendre les droits fondamentaux (...) ainsi que les valeurs démocratiques qui fondent notre identité suisse», a indiqué le maire de Genève Alfonso Gomez, cité dans un communiqué.

Le 1er août sera aussi l'occasion de faire la fête avec un programme qui mêlera activités traditionnelles et performances populaires. Il y a aura bien sûr les incontournables démonstrations de lancer de drapeau et de cor des Alpes. Le public sera aussi invité à découvrir des sports comme le tchoukball, inventé en Suisse.

La soirée s'annonce dansante avec un bal folk et une disco pour enfants. Suivra le traditionnel cortège de lampions. Le feu de joie dépendra, lui, de la météo du moment. Des concerts clôtureront la fête avec un groupe béninois, une rencontre entre un cor des Alpes et le collectif genevois Skankin'Society et DJ Mulah.