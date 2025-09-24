  1. Clients Privés
«Les promesses n'ont pas été tenues» La Ville de Genève prévoit un déficit de 62,1 millions en 2026

ATS

24.9.2025 - 18:30

Pour la seconde année de suite, la Ville de Genève a établi un projet de budget déficitaire. Pour 2026, elle prévoit un déficit de 62,1 millions de francs. Deux baisses d'impôts impactent les ressources financières à hauteur de 58 millions.

Le projet de budget 2026 de la Ville de Genève affiche un déficit de 62,1 millions de francs. Deux baisses d'impôts impactent les ressources financières à hauteur de 58 millions, a déploré le conseiller administratif en charge des Finances Alfonso Gomez.
sda

Keystone-SDA

24.09.2025, 18:30

«Les promesses faites dans le cadre des votations fiscales n'ont pas été tenues», a déploré mercredi devant les médias Alfonso Gomez, maire et grand argentier de la Ville de Genève. Votée en novembre, la baisse d'impôts sur le revenu des personnes physiques fait perdre 53 millions au chef-lieu du canton, et la loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, 5 millions.

Le projet de budget prévoit des revenus fiscaux de 993,2 millions, en hausse de 1%. Selon les estimations du canton, les impôts des personnes physiques rapporteront près de 650 millions et ceux des personnes morales devraient atteindre 181 millions. Suite à la suppression de la taxe professionnelle, les recettes liées aux centimes additionnels complémentaires baissent à 128,4 millions.

Petite enfance

Ce projet de budget, le premier de la nouvelle législature, prévoit des charges de 1,4 milliard (+1,2%). En cause: les mécanismes salariaux et la création de près de 70 postes, dont 52,3 emplois à temps plein dans la petite enfance, une politique prioritaire du Conseil administratif.

Des économies sont réalisées grâce à l'allongement de la durée du gel des postes vacants et au remplacement de personnes parties à la retraite par du personnel plus jeune. Les nouvelles dépenses ont été restreintes au maximum, mais les charges contraintes augmentent notamment en raison de l'ouverture de nouvelles places de crèche en 2025 et des nouvelles directives cantonales liées à l'encadrement des enfants.

«Démarche cavalière»

La Ville de Genève déplore le souhait du Conseil d'Etat de faire des économies sur le dos des communes en leur imposant de nouvelles charges pour un total de 110 millions. Une «démarche cavalière» qui «exaspère les tensions» et qui sera certainement combattue par voie référendaire par les communes genevoises si le Grand Conseil suit l'exécutif, selon Alfonso Gomez.

Le projet de budget 2026 de la Ville de Genève maintient les investissements à un niveau élevé de 180 millions de francs, dont 50 millions pour la rénovation des immeubles de logements. Le taux d'autofinancement est de près de 25%. La dette pourrait dépasser les 2 milliards de francs, alors qu'elle s'élevait à 1,728 milliard fin mars.

