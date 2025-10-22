  1. Clients Privés
23 tronçons concernés La ville de Zurich veut le 30 km/h autour de la gare centrale

ATS

22.10.2025 - 18:37

La municipalité de Zurich entend imposer le 30 km/h sur plusieurs routes entourant la gare centrale afin d'y réduire le nombre élevé d'accidents. Cette démarche vient alimenter le bras de fer en la matière avec le canton sur fond de votation cantonale le 30 novembre.

Actuellement, les villes de Zurich et de Winterthour peuvent décider des réductions de vitesse sur les routes principales, mais en accord avec le canton.
sda

Keystone-SDA

22.10.2025, 18:37

Plus de 700 accidents de la route sont survenus ces cinq dernières années à proximité directe de la gare centrale de Zurich, a indiqué l'exécutif de la ville mercredi. La réduction de la vitesse autorisée à 30 km/h dans cette zone doit rendre la situation plus sûre et plus claire.

Au total, 23 routes sont concernées. Il s'agit d'une extension des zones 30 déjà existantes au centre-ville, écrit la municipalité.

«Idéologie rose-verte», selon les bourgeois

Si la proposition est saluée par la gauche et les écologistes, elle irrite l'UDC, le PLR et Le Centre. Selon les partis bourgeois, l'argument sécuritaire est un prétexte utilisé par l'exécutif pour mettre en oeuvre son «idéologie rose-verte».

Début septembre, la municipalité avait présenté un projet faisant disparaître, à très long terme, le trafic motorisé de la place de la gare et de ses alentours afin de verdir cette zone et de la réserver aux piétons. Taxis, livraisons, secours ainsi qu'une aire de dépôt de voyageurs en seraient l'exception.

Mercredi, l'Automobile Club Suisse (ACS) a annoncé aussitôt qu'il allait se battre «par tous les moyens politiques et juridiques» contre le 30 km/h autour de la gare centrale. Selon lui, cette mesure va «affecter massivement le flux du trafic». Et de rappeler qu'une partie importante des routes visées sont classés au rang d'axes importants par le canton.

Initiative de la droite contre le 30 km/h

La multiplication des rues limitées à 30 km/h fait l'objet d'un conflit opposant la ville au canton depuis plusieurs années. Les pourfendeurs bourgeois de cette politique ont déplacé le débat au niveau cantonal pour tenter d'imposer aux grandes villes une ligne moins restrictive pour le trafic automobile.

Le parlement du canton a soutenu, au printemps, une initiative populaire de l'UDC et du PLR exigeant que la réduction à 30 km/h ne soit plus possible sur les axes principaux ou intercommunaux, sauf dans des cas exceptionnels et sur de courtes distances. Le Conseil d'Etat appuie lui aussi cette initiative qui est soumise aux citoyens le 30 novembre.

Actuellement, les villes de Zurich et de Winterthour peuvent décider des réductions de vitesse sur les routes principales, mais en accord avec le canton. Dans toutes les autres communes, c'est le canton qui fixe la limite. En 2021, les citoyens de la ville de Zurich ont approuvé un plan directeur qui vise à généraliser le 30 km/h, à quelques exceptions près. Winterthour veut aller dans le même sens.

