L’ancien chef de la communication d’Alain Berset a touché le pactole !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 17.07.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FOOTBALL : Le deuxième quart de finale de l'Euro, jeudi dès 21h00 à Zurich, s'annonce indécis. Il opposera les Anglaises, tenantes du titre continental, et les Suédoises, qui ont terminé première de leur groupe avec trois succès en trois matches. L'Angleterre de la coach Sarina Wiegman, qui est montée en puissance durant la phase de poules, est sur le papier la favorite de ce match. Mais les «Lionesses» ne sauraient trop se méfier d'une équipe de Suède qui reste sur une convaincante victoire 4-1 face à l'Allemagne.

CYCLISME : Les choses très sérieuses démarrent jeudi sur les routes du Tour de France. Le favori Tadej Pogacar et ses principaux adversaires en découdront lors de la première étape de montagne, entre Auch et Hautacam, avec une arrivée en côte. Classée hors catégorie, la montée finale vers Hautacam est longue de 13,5 km, avec une pente moyenne de 7,8 %. Les candidats à la victoire finale voudront certainement se montrer, à la veille d'un contre-la-montre en côte qui devrait également faire des dégâts.

FRANCE : Les obsèques de Thierry Ardisson, producteur et animateur français décédé lundi à l'âge de 76 ans, auront lieu jeudi à l'église Saint-Roch à Paris, considérée comme la paroisse des artistes. La cérémonie aura lieu à 16h30 et l'accès à l'église sera «réservé aux invités», avant une «inhumation dans la plus stricte intimité». L'annonce de son décès a suscité une pluie d'hommages, du président Macron aux patrons de chaîne en passant par de nombreuses figures du petit écran.

Vu dans la presse

CORONA-LEAKS : L’ancien chef de la communication de l’ex-conseiller fédéral Alain Berset, Peter Lauener, a reçu plus de 100'000 francs de la part du Ministère public de la Confédération, selon les titres alémaniques de Tamedia. Le parquet a classé la procédure liée aux Corona-Leaks contre M. Lauener, rapporte le groupe de presse. Il n’aurait donc pas violé le secret de fonction en informant en amont Marc Walder, directeur du groupe Ringier, des plans confidentiels de lutte contre la pandémie élaborés par la Confédération. Ni M. Lauener ni M. Walder n’ont souhaité s’exprimer à ce sujet. Les frais de la procédure pénale, qui a duré quatre ans, seront à la charge de l’État. Le Ministère public n’a pas précisé leur montant. L’ordonnance de classement n’est pas encore entrée en force.

EGLISE CATHOLIQUE : Le président de la Conférence des évêques suisses, Charles Morerod, souhaite instaurer un registre national de signalement pour les membres du clergé. «Ainsi, chaque paroisse pourra vérifier via smartphone s’il existe des accusations ou des restrictions», a-t-il déclaré dans une interview à la Neue Zürcher Zeitung. Un tel système est actuellement en cours de mise en place dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Un registre numérique similaire existe déjà en France, a précisé Msg Morerod. Tous les membres de la Conférence des évêques ne sont pas encore convaincus, notamment parce que le système français est moins connu en Suisse alémanique, a-t-il ajouté. «Mais le processus est lancé.»

EXPERIMENTATION ANIMALE : Un chercheur genevois a été condamné à une amende de 1500 francs pour avoir mené des expérimentations animales sans autorisation, révèlent la Tribune de Genève et 24 heures. Entre 2013 et 2020, il a injecté des substances toxiques à des poissons et les a euthanasiés, parfois de manière non conforme. Alertée par un doctorant, l’Université de Genève a mené une enquête interne révélant de graves manquements à l’intégrité scientifique. Le professeur a reconnu avoir agi seul, sous pression et sans moyens, sans demander d’autorisation. Le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires, faute de signalement, n’avait pas pu détecter ces pratiques: «Sans respect de l’obligation d’annonce de la part du directeur de l’expérience, il n’est pas possible au service cantonal spécialisé d’entrer dans les laboratoires afin d’y effectuer des contrôles.»

PRECARITE : Une quarantaine d’ex-employés du Fournil de Pierre ont manifesté à La Chaux-de-Fonds mercredi pour réclamer des indemnités après la faillite de leur entreprise, prononcée le 5 juin, relate Arcinfo. Le lendemain, une nouvelle société, Boulangerie Pierre, avait repris l’activité sans leur verser les salaires dus. Dix jours plus tard, les salariés avaient reçu leurs lettres de licenciement. La Caisse cantonale d’assurance chômage (CCNAC) refuse de payer les arriérés de salaire, estimant que la reprise d’entreprise implique que les nouveaux employeurs assument les dettes, selon l’article 333 du Code des obligations. Alors que les ex-employés affirment ne pas avoir été informés de leurs droits, certains vivent aujourd’hui dans la précarité extrême, sans indemnités ni salaires. La CCNAC, tout en reconnaissant l’urgence de leur situation, affirme ne pas pouvoir agir sans directives du Secrétariat d'Etat à l'économie.

BAINS : Après celle de Porrentruy, la piscine en plein air du lac de Lucerne a elle aussi imposé une interdiction d’entrée. Concrètement, en cas de forte affluence, les groupes de touristes de six personnes ou plus ne sont plus admis, écrit le Blick. «Les groupes occupent soudainement beaucoup d’espace, aussi bien sur les pelouses que dans l’eau, ils sont généralement bruyants et, d’après notre expérience, plutôt peu respectueux», a déclaré Rosie Bitterli Mucha, présidente du conseil d’administration. Toutefois, la principale motivation reste liée à la sécurité, de nombreuses interventions de sauvetage concernant des personnes originaires d’Asie ont dû être conduites.

PHARMA : Des patients atteints de cancer se retrouvent pris entre les feux d’un conflit tarifaire opposant le groupe pharmaceutique Roche à la Confédération. Estimant le prix proposé insuffisant, Roche a retiré du marché son médicament contre le cancer, Lunsumio, relatent les titres alémaniques de Tamedia. De son côté, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) reste ferme: il exige davantage de preuves d’efficacité, craignant qu’un assouplissement n’ouvre la voie à des revendications tarifaires similaires de la part d'autres fabricants. Roche estime au contraire que la responsabilité incombe à l’OFSP, affirmant que les effets positifs déjà constatés devraient être pris en compte pour le remboursement. Le problème est que Lunsumio fait partie d’un projet pilote autorisant une prise en charge avant la publication complète des données cliniques.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000) : Bachar el-Assad prête serment en tant que président de la Syrie.

- Il y a 50 ans (1975) : Naissance de l'actrice belge Cécile de France ("L'auberge espagnole», «Haute tension», «Abysses").

- Il y a 70 ans (1955) : Naissance de l'écrivain argovien Martin R. Dean. Il a reçu le prix Schiller en 1994 pour l'ensemble de son oeuvre.

- Il y a 70 ans (1955) : Ouverture du parc d'attractions Disneyland à Anaheim, en Californie

- Il y a 80 ans (1945) : Début de la conférence de Potsdam organisée par trois des puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale (Etats-Unis, URSS et Royaume-Uni).

Le dicton du jour

A Saint-Alexis, Foin occis.