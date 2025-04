L'appel de Keller-Sutter a-t-il été décisif pour la pause douanière de Trump?

Lors d'un entretien téléphonique personnel, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a demandé au président américain Donald Trump de reconsidérer les droits de douane punitifs draconiens sur les produits suisses. Quelques heures plus tard, Trump a cédé à la surprise générale - du moins en partie.

A quel point l'appel de Karin Keller-Sutter à Trump a-t-il été décisif ? KEYSTONE

Sven Ziegler Sven Ziegler

Mercredi matin, le téléphone a sonné à la Maison Blanche - à l'autre bout : Karin Keller-Sutter. La présidente de la Confédération suisse a profité de son entretien direct avec le président américain Donald Trump pour s'opposer fermement aux nouveaux droits de douane américains sur des produits suisses comme le chocolat et les montres de luxe. Ceux-ci ont été frappés d'une majoration de 31 pour cent - et ont mis l'économie suisse, fortement exportatrice, sous une pression massive.

Au cours de la conversation téléphonique de 25 minutes, rapporte plus tard un porte-parole du département des finances, Keller-Sutter a souligné l'étroite interdépendance économique entre les deux pays.

Selon le «Washington Post», Keller-Sutter a souligné que les entreprises suisses créaient des milliers d'emplois aux Etats-Unis - et a rappelé que la Suisse avait de son côté déjà supprimé les droits de douane sur les produits industriels américains. D'autres leaders mondiaux se sont également manifestés, rapporte encore le journal. Le nom de Keller-Sutter est toutefois le seul à être mentionné.

Le changement de cap de Trump - après des pressions diplomatiques et politiques

Selon le «Post», l'intervention de la présidente de la Confédération suisse est apparemment arrivée au bon moment. Aux Etats-Unis aussi, la résistance à la politique douanière de Trump s'est accrue: des sénateurs républicains ont mis en garde contre une récession, les bourses ont chancelé et même des grands noms de Wall Street comme le patron de JPMorgan Jamie Dimon ont pris la parole de manière critique.

Quelques heures seulement après l'entretien avec Keller-Sutter , Trump a surpris en annonçant une pause de 90 jours pour les droits de douane - du moins pour la plupart des pays.

Certes, la Chine reste dans le collimateur, mais pour les partenaires européens comme la Suisse, c'est un signal clair. "Je pense qu'ils disent que c'était le plus grand jour de l'histoire financière", s'est vanté Trump peu après devant les journalistes. La nette hausse des cours aux États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi n'a toutefois pas permis de rattraper les pertes des derniers jours.

Reste à savoir si la seule intervention de Berne a été décisive. Mais dans le chœur des voix critiques, celle de Keller-Sutter a visiblement trouvé un terrain fertile. Son intervention diplomatique a clairement contrasté avec le style de confrontation de Trump. «Cela montre comment de petits Etats peuvent exercer une influence avec une persévérance tranquille», peut-on lire au «Washington Post».

Pas encore de signal d'alerte

Malgré le recul de Trump, les experts appellent à la prudence. Les marchés ont certes réagi positivement, mais les fondements de l'incertitude demeurent.

Pour Keller-Sutter, l'affaire n'est pas non plus close : elle continuera à faire pression pour un retrait complet des droits de douane - et veillera à ce que le commerce bilatéral ne devienne pas un pion géopolitique.

Le fait que la présidente de la Confédération prenne le téléphone au milieu d'un drame économique mondial le montre : La Suisse est prête à défendre ses intérêts avec force - si nécessaire sur la grande scène.