L'Assemblée citoyenne soutient l'introduction de «taxes sur le sucre» frappant les boissons et les aliments sucrés. Cette mesure fait partie des six réformes visant à promouvoir la santé adoptées par les 100 membres de cet organe tirés au sort.

L'Assemblée citoyenne exige la mise en place d'une "taxe sur le sucre" sur les boissons sucrées et les aliments (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Ces six propositions «reflètent les réformes que la population considère comme les plus urgentes pour promouvoir la santé et, à long terme, réduire les coûts de la santé», indique mardi l'Assemblée citoyenne.

Cet organe veut aussi augmenter les taxes existantes sur l'alcool et le tabac. Il souhaite «renforcer les compétences en matière de santé à toutes les étapes de la vie», mettre en place une loi nationale sur la santé, créer un centre de compétences national «Promotion de la santé et prévention» et développer des campagnes d'information nationales sur les questions de santé.

L'assemblée prône par ailleurs des interdictions plus strictes en matière de publicité pour les produits contenant de la nicotine et de l'alcool. Son rapport final sera remis le 20 mai à Elisabeth Baume-Schneider.