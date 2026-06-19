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Malgré Elon Musk L'Assemblée fédérale continuera de communiquer sur X

ATS

19.6.2026 - 09:50

L'Assemblée fédérale continuera de communiquer ses actualités sur la plateforme X, détenue par le milliardaire Elon Musk. Le Conseil national a rejeté vendredi une motion, par 119 voix contre 69 et 11 abstentions, demandant au Parlement de quitter la plateforme.

Le Conseil national a refusé vendredi que la Parlement quitte la plateforme X, détenue par Elon Musk (image d'illustration).
Le Conseil national a refusé vendredi que la Parlement quitte la plateforme X, détenue par Elon Musk (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.06.2026, 09:50

19.06.2026, 09:56

«Le choix de nos canaux de communication montre la manière dont nous voulons débattre», a expliqué l'auteure du texte Min Li Marti (PS/ZH) devant le plénum. Elle souligne que depuis qu'Elon Musk a repris la plateforme, celle-ci ne «respecte plus la dignité du débat».

Venu prêter main forte à sa collègue, Samuel Bendahan (PS/VD) est allé encore plus loin, estimant qu'il est «inacceptable que le Parlement reste sur X». Taclant au passage les comptes artificiels qui pulluent sur la plateforme et qui dopent l'audience, le Vaudois a appelé à étudier d'autres alternatives. Il a notamment cité la plateforme suisse W, qui garantit «davantage de liberté et de sécurité».

«Pas une réponse adéquate»

Interpellé par Manfred Bühler (UDC/BE) sur l'exemple du Parc Chasseral qui a quitté X pour la plateforme Bluesky et a vu son nombre d'abonnés se réduire comme peau de chagrin, M. Bendahan estime qu'il faut prioriser les valeurs plutôt que les abonnés. Il a également souligné qu'il était plus facile pour une institution comme le Parlement de garder son audience, que pour une plus petite organisation.

Représentant du bureau du Conseil national, Roland Büchel (UDC/SG) a rappelé que le vecteur principal de communication restait le site officiel de l'Assemblée fédérale. Il a aussi souligné que le Conseil fédéral, que les conseillers fédéraux, et aussi des institutions étrangères utilisaient encore la plateforme détenue par Elon Musk.

«Au niveau du droit des usagers dans l'espace numérique, quitter X n'est pas une réponse adéquate», a-t-il expliqué. M. Büchel a toutefois rappelé que le Bureau continuait à suivre les évolutions dans le domaine et «se tenait prêt à prendre des mesures rapides» en fonction de l'évolution de la situation.

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