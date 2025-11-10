L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth, qui a travaillé de 2013 à 2021 dans un exécutif socialiste faisant face à un législatif de droite, ne se dit «pas si inquiet que ça» pour le futur gouvernement jurassien qui se retrouve dans la même situation. Les difficultés que traverse le canton peuvent aider à recréer une collégialité, avance-t-il.

D'après Laurent Kurth, les difficultés traversées par le canton peuvent aider à recréer une collégialité (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Il est important que les deux partis représentés au gouvernement – le PS et le Centre – forment à eux deux une majorité au Parlement, explique l'ancien élu. «Il faudra qu'ils s'entendent sur un programme et qu'ils fassent un travail constructif, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'avancer ensemble.» La répartition des départements peut jouer un rôle important, poursuit-il.

Les difficultés que le canton du Jura a connues ces derniers temps – concernant les finances et la collégialité – peuvent fonctionner comme un électrochoc pour le nouvel exécutif. «En 2013, à Neuchâtel, nous sortions d'une grave crise institutionnelle, rappelle Laurent Kurth. Une union sacrée s'était créée derrière», ce qui avait permis à l'exécutif de gauche de travailler en bonne entente avec le législatif de droite.

Pour surmonter ces difficultés, il est toutefois primordial de «sortir d'une logique partisane», souligne-t-il.