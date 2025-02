L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) aura un nouveau directeur à partir du 1er août prochain. Nommé mercredi par le Conseil fédéral, Laurent Monnerat succèdera à Hans Wyss, qui partira à la retraite.

Laurent Monnerat, directeur désigné de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), s'exprime lors d'une conférence de presse, le mercredi 26 février 2025, à Berne. (KEYSTONE/Peter Schneider) KEYSTONE

Keystone-SDA, kigo, ats ATS

M. Monnerat est l'actuel chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Jura. Âgé de 53 ans, il a un diplôme fédéral en médecine vétérinaire de l’Université de Berne et une licence en économie et gestion d’entreprise de l'Université de Saint-Gall. Il est également titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire dans le domaine de la recherche en génétique bactérienne.

Devant les médias, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s'est montrée «très satisfaite de cette nomination». M. Monnerat «connaît très bien les thématiques de l'OSAV et a d'excellentes compétences».

Expérience internationale

De 2012 à 2022, Laurent Monnerat a été directeur général de Zoetis Allemagne et Abaxis Europe, ainsi que vice-président pour la région Allemagne, Europe centrale et Europe de l’Est. De 1998 à 2012, il a occupé plusieurs fonctions de direction à l’international pour l’entreprise Merck Santé animale.

La ministre de l'intérieur a salué sa «large expertise à l'international». Avant 2022, «j'ai quasiment toujours été à l'étranger», a précisé Laurent Monnerat. Pour la Suisse, la collaboration internationale est toujours plus importante, en matière de santé animale et d'accès aux médicaments, a-t-il estimé.

Laurent Monnerat s'est dit enthousiaste à l'idée de prendre ses nouvelles fonctions. En tant que vétérinaire cantonal, il a actuellement des contacts réguliers avec l'OSAV, notamment au sujet de l'épizootie de la langue bleue.

Cette épizootie, ainsi que d'autres comme la peste porcine africaine, plus revues depuis plusieurs années, resteront un défi à l'avenir, selon lui. La gestion des pesticides sera aussi une tâche prioritaire de l'office. Un changement de directeur ne signifie pas un changement de paradigme, a rappelé la conseillère fédérale.

Un Romand

Elle a encore plaisanté: «Même si tout le monde se connaît dans le Jura, nous ne nous connaissions pas auparavant.» Elle a toutefois reconnu qu'elle était contente qu'un Romand soit à la tête de l'office.

Mme Baume-Schneider a encore remercié Hans Wyss «pour son infatigable engagement à défendre le bien-être animal et la sécurité alimentaire». M. Wyss est le directeur de l'OSAV depuis 2003.