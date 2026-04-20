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Lausanne 150 personnes dénoncent le négoce des matières premières

ATS

20.4.2026 - 21:17

Environ 150 personnes se sont réunies lundi soir à Lausanne pour manifester contre le sommet du négoce des matières premières. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme.

La coalition «Stop pillage» a réuni environ 150 personnes lundi soir à Lausanne.
La coalition «Stop pillage» a réuni environ 150 personnes lundi soir à Lausanne.
ATS

Keystone-SDA

20.04.2026, 21:17

Ce sommet international se tient chaque année dans la capitale vaudoise. Plus de 530 personnes, représentant notamment des entreprises de négoce et les milieux financiers, sont réunies jusqu'à mardi au Beau-Rivage Palace à Lausanne.

Et comme chaque année, la coalition «Stop pillage», regroupant différentes organisations, collectifs et individus, tient un contre-sommet. Celui dénonce «le pillage systématique des ressources du Sud Global.»

La manifestation est partie vers 18h00 de la place du 14 juin et s'est terminée au bord du lac, place de la Navigation. «Non au sommet des pilleurs» ou encore «Luttons contre l'extractivisme et l'impérialisme», pouvait-on lire sur des banderoles. Le cortège s'est déroulé sans débordement, selon un journaliste de Keystone-ATS.

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