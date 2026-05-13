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Mobilité Lausanne : amendes en cas de stationnement sauvage au bord du lac

ATS

13.5.2026 - 15:00

Les conducteurs de véhicules mal garés dans le secteur Vidy-Coubertin à Lausanne risquent de se voir infliger une amende, voire d'aller faire un tour à la fourrière. La Ville annonce une augmentation des contrôles et des amendes dans cette zone.

Les bus de la ligne 24 desservent les zones de loisirs au bord du lac (archives).
Les bus de la ligne 24 desservent les zones de loisirs au bord du lac (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 15:00

13.05.2026, 15:02

Ce stationnement sauvage rend impossible le croisement des bus de la ligne 24. En 2025, cette ligne de bus a dû être déviée à quatorze reprises en raison de véhicules stationnés de manière illicite dans ce secteur, explique la Ville sur son site internet.

«Le manque de respect des interdictions de stationner de certaines et certains empêche un accès aux rives aux personnes qui font le choix d'utiliser les transports publics», déplore la Municipalité. Pour y remédier, le marquage et la signalétique des interdictions de stationnement seront renforcés, tout comme les contrôles et les amendes. Des actions répressives permettant l'enlèvement des véhicules par la fourrière seront aussi possibles.

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