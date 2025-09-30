  1. Clients Privés
Appel à projets Lausanne cherche un nouveau concept pour la période de Noël

ATS

30.9.2025 - 11:13

Forte du succès de la manifestation «Bô Noël», qui a réuni plus de 400'000 visiteurs en 2024, la Ville de Lausanne cherche désormais un nouveau concept afin de parvenir se hisser parmi les destinations touristiques d'importance durant la période des fêtes de fin d'année. La Municipalité a lancé mardi un appel à projet en ce sens.

La manifestation "Bô Noël" avait attiré plus de 400'000 visiteurs en 2024 (archives).
La manifestation "Bô Noël" avait attiré plus de 400'000 visiteurs en 2024 (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 11:13

Les fêtes de fin d’année sont «bien plus qu’un moment convivial», écrit la Municipalité dans un communiqué. Pour cette raison, la future manifestation aura «trois missions principales», à savoir «offrir à la population lausannoise un rendez-vous emblématique, renforcer la dynamique touristique et l’attractivité de la Ville, et mobiliser les acteurs locaux afin de générer des retombées économiques», a détaillé Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal en charge de l'économie, cité dans ce même document.

Le mandat portera sur une période de quatre ans (2026-2029) et sera renouvelable une fois. «Le projet devra refléter l'identité lausannoise et ses atouts, se construire une programmation cohérente mêlant événement et animations, et, enfin, fédérer en impliquant et valorisant le tissu économique local autour d'une vision commune», précise encore la Municipalité.

Le nouveau concept doit se déployer lors des fêtes de fin d'année 2026. Une onzième édition de «Bô Noël» est donc attendue pour cette année. La manifestation se tiendra du 20 novembre au 31 décembre 2025, indiquent les organisateurs sur leur site internet.

