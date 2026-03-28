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Quelques déprédations, pas de heurt 4000 à 5000 personnes ont pris part au carnaval antifasciste

ATS

28.3.2026 - 20:05

Plusieurs milliers de personnes ont participé à un «carnaval antifasciste» samedi en fin de journée à Lausanne. Déjà organisée l'année dernière, la manifestation visait à «reprendre l'espace public» et à «fédérer» contre «la montée du fascisme».

Des milliers de personnes ont participé samedi en fin d'après-midi au carnaval antifasciste organisé à Lausanne.
Des milliers de personnes ont participé samedi en fin d'après-midi au carnaval antifasciste organisé à Lausanne.
ATS

Keystone-SDA

28.03.2026, 20:05

28.03.2026, 20:09

Le rassemblement s'est déroulé sans heurt majeur, alors que des groupuscules nationalistes avaient appelé, sur les réseaux sociaux, à contre-manifester.

Le carnaval a toutefois donné lieu à plusieurs déprédations, notamment de nombreux tags sur des abribus, des panneaux et des bâtiments, comme ceux des banques UBS et BCV, dont les façades ont aussi été aspergées de peinture rouge.

Aucune casse, ni altercations au sein du cortège n'ont été signalées à l'issue d'un rassemblement qui se voulait festif.

Appelé «carnaval populaire et déter» (pour déterminé), l'événement a rassemblé environ 5000 personnes, selon un décompte de Keystone-ATS. Environ 4000 selon la police lausannoise.

Itinéraire alternatif

Le cortège a démarré vers 15h30 du quartier du Vallon. Alors que les autorités avaient restreint le parcours souhaité par les organisateurs, ceux-ci n'en ont pas tenu compte et suivi leur propre itinéraire. Ils ont ainsi sillonné le centre-ville durant plusieurs heures avant de s'arrêter au parc de Montbenon, où la fête devait se poursuivre en soirée.

Souvent déguisés, les participants ont défilé derrière neuf chars décorés pour l'occasion, dansant au son de plusieurs fanfares ou de musique techno. Ils ont lancé des confettis sur les passants et, parfois, allumé des fusées et fumigènes.

Le cortège a aussi été rythmé par de multiples chansons et slogans, tantôt hostiles aux fascistes, à l'impérialisme et au capitalisme, à la police ou encore au président américain Donald Trump.

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