Utilisé par les ménages et entreprises des Villes de Lausanne, Prilly, Renens et prochainement Chavannes, le Centre intercommunal de gestion des déchets (CID) de Malley doit être rénové. Le site restera opérationnel durant l'entier des travaux, lesquels devraient démarrer courant 2026 et durer 2 ans.

Le Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley se transforme pour répondre à des besoins croissants (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Inauguré en 2008, le CID n'est plus en mesure d'absorber la demande grandissante des communes utilisatrices alors que Lausanne et l'Ouest lausannois prévoient une importante croissance démographique», indique jeudi la Ville de Lausanne.

Elle relève notamment que l'introduction de la taxe au sac en 2013 a eu «un impact considérable» sur la fréquentation qui est passée de 56'000 passages annuels en 2012 à 106'000 en 2013. Dix ans plus tard, en 2023, le nombre de passages s'élevait à 121'000, soit 150% par rapport aux prévisions à la conception du CID.

L'arrivée des nouveaux quartiers des Plaines-du-Loup, de Vidy, de Malley, ainsi que les développements urbains dans les communes partenaires devraient pousser la fréquentation à 150'000 passages par an d'ici 2030.

De plus, Chavannes rejoindra le CID dès le 1er janvier 2026, ce qui représentera 7000 à 10'000 passages annuels supplémentaires.

Evolution nécessaire

La déchèterie consacrée aux entreprises subit également des embouteillages et files d'attente quotidiennement.

«Face à ce constat et aux prévisions démographiques, il est essentiel de faire évoluer cette infrastructure majeure pour Lausanne et sa région évoluer cette infrastructure majeure pour Lausanne et sa région», poursuit le communiqué.

La déchèterie des ménages va ainsi être «modernisée et agrandie», tandis que la déchèterie des entreprises et le centre logistique vont être «réorganisés, rénovés et remis aux normes.»