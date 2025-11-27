  1. Clients Privés
Accueil de personnes SDF Lausanne et Yverdon déclenchent leur plan «grand froid»

ATS

27.11.2025 - 13:54

Comme Genève jeudi, la Ville de Lausanne active son plan «grand froid». La capitale vaudoise augmente temporairement sa capacité d'accueil d'urgence de 50 places.

Lausanne et Yverdon activent leur plan "grand froid" en ouvrant de nouvelles places pour l'hébergement d'urgence (photo d'illustration).
Lausanne et Yverdon activent leur plan "grand froid" en ouvrant de nouvelles places pour l'hébergement d'urgence (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.11.2025, 13:54

L'abri PC de la Rouvraie offre désormais 50 lits supplémentaires au dispositif existant, annonce vendredi la Municipalité. Le lieu sera exploité par la Protection civile de la région lausannoise, en collaboration avec le Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité.

L'abri PC est ouvert, comme les autres hébergements, de 21h00 à 08h00. Chaque personne accueillie peut recevoir une collation, prendre une douche et dormir dans un lit. Cette mesure est temporaire et sera levée dès que cet épisode de froid plus intense sera passé.

La Ville de Lausanne rappelle que son dispositif d'hébergement d'urgence et d'hébergements d'urgence de transition compte 239 places ouvertes toute l'année. A cela s'ajoute son dispositif communal d'aide sociale au logement, qui offre plus de 580 logements avec un accompagnement social aux personnes résidant à Lausanne en situation de précarité.

Deuxième ville du canton de Vaud, Yverdon-les-Bains a aussi annoncé vendredi déclencher son plan «grand froid». Celui-ci s'appuie sur un accord avec Caritas et deux partenaires hôteliers. Les personnes concernées doivent se rendre à l'hébergement d'urgence «La Lucarne» qui, en cas de suroccupation, les redirigera vers un partenaire hôtelier pour la nuit, expliquent les autorités yverdonnoises.

