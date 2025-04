Lausanne a inauguré vendredi après-midi le premier dispositif «SEATRAC Mover» en Suisse à la plage du Bourget, près de la Vaudère, à Vidy. Cette installation amovible permet un accès autonome aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées dans le lac. La rampe mobile et submersible avec un siège motorisé leur facilite ainsi la baignade dans le Léman.

Keystone-SDA ATS

Une cérémonie s'est déroulée en présence du municipal lausannois de la sécurité et de l'économie, Pierre-Antoine Hildbrand. Ce projet s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'accessibilité des plans d'eau et de répondre aux attentes de la population et des touristes en matière d'inclusion, a-t-il dit en substance.

Le «SEATRAC Mover» permet de se rendre dans l'eau sans assistance extérieure, via une rampe accessible depuis un tapis rigide sur le sable. Créé et lancé en 2012, ce dispositif existe déjà dans plus de 250 sites à travers le monde. En Suisse, il s'agit d'une première, soulignent les services de M. Hildbrand.

Siège ergonomique sur rails

Installé en moins de 15 minutes, il est doté d'un siège ergonomique et mobile sur rails qui permet de se déplacer facilement de la plage à la zone de baignade. Les trajets allers et retours sont commandés par une télécommande offrant à chaque usager une baignade en toute liberté et sécurité.

Monté sur des chenilles, le dispositif est mobile et peut être mis en place chaque jour, provisoirement ou pour la saison, sans intervention dans l'eau. Il fonctionne sur une alimentation par énergie solaire. Cette rampe d'accès peut se replier et permet un stockage aisé dans 3 m2 seulement.

Outre le «SEATRAC Mover», les aménagements à la plage du Bourget comprennent un vestiaire adapté aux personnes à mobilité réduite, une douche et des WC publics à proximité immédiate.