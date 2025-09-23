  1. Clients Privés
Sous tensions Lausanne inaugure des bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans

ATS

23.9.2025 - 20:02

La ville de Lausanne a inauguré mardi 11 bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans, dans le cadre de sa politique LGBTIQ+. Cette cérémonie, sous forme de déambulation, a toutefois été marquée par la présence d'opposants dénonçant une récupération du mouvement queer, ou «pinkwashing», de la part des autorités municipales.

Lausanne inaugure des bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans - Gallery
Lausanne inaugure des bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans - Gallery. Le Municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand a été enfariné alors qu'il se rendait à la place de l'Europe depuis la place Aloïse-Corbaz.

Le Municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand a été enfariné alors qu'il se rendait à la place de l'Europe depuis la place Aloïse-Corbaz.

Photo: ATS

Lausanne inaugure des bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans - Gallery. Le premier banc a été inauguré à la place Aloïse-Corbaz, sous une banderole d'opposants dénonçant du "pinkwashing" de la part des autorités lausannoises.

Le premier banc a été inauguré à la place Aloïse-Corbaz, sous une banderole d'opposants dénonçant du "pinkwashing" de la part des autorités lausannoises.

Photo: ATS

Lausanne inaugure des bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans - Gallery. Les opposants ont dénoncé une récupération du mouvement queer ou "pinkwashing" de la part des autorités lausannoises-

Les opposants ont dénoncé une récupération du mouvement queer ou "pinkwashing" de la part des autorités lausannoises-

Photo: ATS

Lausanne inaugure des bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans - Gallery. Les conseillers municipaux lausannois Pierre-Antoine Hildbrand et Natacha Litzistorf ont pris la pause sur un banc aux couleurs arc-en-ciel sur l'esplanade de Montbenon.

Les conseillers municipaux lausannois Pierre-Antoine Hildbrand et Natacha Litzistorf ont pris la pause sur un banc aux couleurs arc-en-ciel sur l'esplanade de Montbenon.

Photo: ATS

Lausanne inaugure des bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans - Gallery
Le Municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand a été enfariné alors qu'il se rendait à la place de l'Europe depuis la place Aloïse-Corbaz.

Photo: ATS

Le Municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand a été enfariné alors qu'il se rendait à la place de l'Europe depuis la place Aloïse-Corbaz.

Photo: ATS

Le premier banc a été inauguré à la place Aloïse-Corbaz, sous une banderole d'opposants dénonçant du "pinkwashing" de la part des autorités lausannoises.

Photo: ATS

Le premier banc a été inauguré à la place Aloïse-Corbaz, sous une banderole d'opposants dénonçant du "pinkwashing" de la part des autorités lausannoises.

Photo: ATS

Les opposants ont dénoncé une récupération du mouvement queer ou "pinkwashing" de la part des autorités lausannoises-

Photo: ATS

Les opposants ont dénoncé une récupération du mouvement queer ou "pinkwashing" de la part des autorités lausannoises-

Photo: ATS

Les conseillers municipaux lausannois Pierre-Antoine Hildbrand et Natacha Litzistorf ont pris la pause sur un banc aux couleurs arc-en-ciel sur l'esplanade de Montbenon.

Photo: ATS

Les conseillers municipaux lausannois Pierre-Antoine Hildbrand et Natacha Litzistorf ont pris la pause sur un banc aux couleurs arc-en-ciel sur l'esplanade de Montbenon.

Photo: ATS

Keystone-SDA

23.09.2025, 20:02

L'événement a démarré en fin d'après-midi sur la place Aloïse-Corbaz où un premier banc aux couleurs arc-en-ciel a été inauguré en présence des conseillers municipaux Natacha Litzistorf, directrice du logement, de l'environnement et de l'architecture, ainsi que Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de la sécurité et de l'économie.

Fermés depuis 2019. Une association veut faire renaître les bains de Val-d'Illiez

Fermés depuis 2019Une association veut faire renaître les bains de Val-d'Illiez

Une banderole proclamant «Des droits, pas des bancs», ainsi qu'une pancarte «Non au Pinkwashing» attendaient cependant les autorités, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Une dizaine d'opposants d'un comité LGBTIQ+, prenant part à la déambulation, ont distribué des tracts pour s'expliquer.

«Pierre-Antoine Hildbrand est entre autres (...) en charge de la police lausannoise. (...) Cette même police qui se marre en s'envoyant des messages racistes, sexistes, antisémites, sexistes, homophobes (...)», pouvait-on y lire. «Les forces de l'ordre et leurs autorités supérieures ne seront jamais alliées des mouvements queers. (...) Sous la peinture arc-en-ciel, il y a la couleur de votre culpabilité», concluaient les opposants.

National League. Après la déroute à Lausanne, Genève se reprend contre Fribourg

National LeagueAprès la déroute à Lausanne, Genève se reprend contre Fribourg

Enfarinage

A noter encore qu'alors que l'assemblée marchait en direction de la place de l'Europe pour inaugurer un deuxième bac, deux cyclistes ont soudain fait irruption et jeté de la farine sur Pierre-Antoine Hildbrand. «Comme élu on doit être ouvert au débat, même dur, mais collectivement nous ne pouvons pas accepter des agressions contraires à nos valeurs démocratiques», a réagi l'élu PLR après coup auprès de Keystone-ATS.

La cérémonie s'est terminée au parc de Montbenon où un troisième banc a été inauguré.

