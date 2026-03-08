  1. Clients Privés
Lausanne L’Institut Maïeutique fête ses 70 ans et ouvre ses portes

ATS

8.3.2026 - 10:13

A Lausanne, l'Institut Maïeutique fête ses 70 ans. A l'occasion de cet anniversaire symbolique, ce lieu d'accompagnement des jeunes adultes en souffrance psychique invite le public à deux journées de portes ouvertes les 12 et 13 mars dans ses locaux du quartier de Marterey.

Fondé en 1955 par Giovanni Mastropaolo, l’Institut Maïeutique à Lausanne est un lieu d'accueil et de soins ancré dans son environnement urbain (photo symbolique).
Fondé en 1955 par Giovanni Mastropaolo, l’Institut Maïeutique à Lausanne est un lieu d'accueil et de soins ancré dans son environnement urbain (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 10:13

«Ces journées conviviales offrent l'occasion de découvrir les espaces récemment rénovés de l’hôpital de jour, de passer un moment avec l'équipe et les jeunes, et d'échanger autour des pratiques de soin. Ces rencontres permettent également de mieux comprendre le rôle singulier que joue l'Institut Maïeutique dans le contexte lausannois et romand», indiquent ses responsables dans un communiqué.

Fondé en 1955 par Giovanni Mastropaolo, l'Institut Maïeutique est un lieu d'accueil et de soins ancré dans son environnement urbain. Dès sa création, son fondateur a souhaité accompagner les personnes en souffrance par la mobilisation de leurs ressources et en favorisant leur insertion sociale, rappellent ses responsables.

Place centrale de la culture

Au fil des décennies, l'Institut a développé une approche fondée sur la participation à des groupes thérapeutiques à médiation et le partage de la vie quotidienne. Une équipe interdisciplinaire dispense des soins de qualité et une place centrale est accordée à la culture comme un véritable outil d'ouverture tant au monde externe qu'interne.

Aujourd'hui, l'Institut propose toujours un cadre thérapeutique et des solutions d'hébergement au coeur de la cité. Il développe parallèlement de nombreux partenariats et projets en lien avec le rétablissement, la vie sociale et la participation communautaire. Il participe notamment au projet pilote Villes et santé mentale, porté conjointement par le CHUV et la Ville de Lausanne.

Fidèle à son approche humaniste, l'Institut fait évoluer ses pratiques afin de répondre aux enjeux contemporains. Il propose ainsi aux jeunes des thématiques actuelles – telles que la santé sexuelle, l'écologie ou les médias – visant à renforcer leur autonomie et leur inclusion dans la société.

