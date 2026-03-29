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Pas un siège de plus pour le PLR La gauche toujours ultra majoritaire à Lausanne

ATS

29.3.2026 - 13:53

Il n'y aura pas de rééquilibrage des forces à la Municipalité de Lausanne: le PLR n'est pas parvenu dimanche à décrocher un deuxième siège. L'alliance rose-rouge-verte a réussi le pari de faire passer ses six candidats au second tour.

L'alliance rose-rouge-verte a réussi le pari de faire passer ses six candidats à la Municipalité de Lausanne (archives).
L'alliance rose-rouge-verte a réussi le pari de faire passer ses six candidats à la Municipalité de Lausanne (archives).
sda

Keystone-SDA

29.03.2026, 13:53

La gauche restera ainsi encore une fois ultra majoritaire pour une cinquième législature, l'équation étant toujours de 6-1. Le PLR Pierre-Antoine Hildbrand conserve son siège, mais restera donc le seul municipal de droite à l'exécutif de la capitale vaudoise.

La conseillère communale PLR Mathilde Maillard n'a pas réussi à confirmer son excellent score du 1er tour et à souffler le siège du candidat popiste Xavier Roth (gauche radicale). Elle termine à la 8e place.

A gauche, les quatre sortants ont assuré leur réélection: Emilie Moeschler (PS) arrive en tête, devant le Vert Xavier Company, le syndic sortant Grégoire Junod (PS), la Verte Natacha Litzistorf, le nouveau venu socialiste Julien Eggenberger (remplaçant Florence Germond) et le POP Xavier Roth (remplaçant David Payot).

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