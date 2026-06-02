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Lausanne Un nouveau crédit accepté pour la «banane» à l'UNIL

ATS

2.6.2026 - 17:15

Le Grand Conseil vaudois a validé un nouveau crédit pour la rénovation et l'extension de l'Unithèque, sur le campus universitaire lausannois. Ce troisième crédit additionnel pour la «banane» se monte à 10,7 millions de francs et vise à mettre le bâtiment en conformité, et notamment sa cuisine.

Les travaux d'extension de l'Unithèque ont démarré en 2020 (archives).
Les travaux d'extension de l'Unithèque ont démarré en 2020 (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.06.2026, 17:15

02.06.2026, 17:27

Les discussions mardi lors du premier débat ont été rapidement expédiées. Elles ont toutefois vu le PLR Guy Gaudard critiquer la succession des crédits supplémentaires pour ce projet, dont «la complexité a été largement sous-estimée». Il a dénoncé «un délire financier» et une facture finale «pharaonique».

Le conseiller d'Etat Frédéric Borloz a reconnu que ce chantier avait été «un serpent de mer». Il a rappelé que la conception du projet remontait à environ quinze ans, ce qui expliquait les écarts entre les prévisions initiales et la réalité. Il a affirmé qu'il s'agissait désormais de «finaliser» ce chantier.

Doubler les places

Pour mémoire, le projet vise notamment à doubler les places de travail à l'Unithèque qui passeront de 900 à près de 2000, ce qui en fera la plus grande bibliothèque de Suisse romande. L'extension concerne aussi le stockage des livres et le restaurant. Le site est agrandi derrière le bâtiment actuel, qui a la forme d'une banane, d'où le surnom historique du bâtiment construit en 1983.

UNIL et EPFL. Deux semaines de spectacles estudiantins sur le campus de Dorigny

UNIL et EPFLDeux semaines de spectacles estudiantins sur le campus de Dorigny

Le crédit d'ouvrage, d'un montant de 54,7 millions, a été voté en 2019 par le Grand Conseil. Deux crédits additionnels (5,8 millions et 2,1 millions) ont ensuite été nécessaires, avant celui de 10,7 millions validé mardi. En ajoutant le crédit d'étude (7,2 millions) et une subvention fédérale de 17,6 millions, la facture finale atteint environ 98 millions.

Selon le dernier planning, la fin des travaux de modernisation est attendue pour décembre prochain, tandis que la mise en exploitation complète est programmée pour avril 2027.

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