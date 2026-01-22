  1. Clients Privés
Culture Lausanne pérennise 21 des 40 œuvres de «Jardins 2024»

ATS

22.1.2026 - 17:11

La Ville de Lausanne pérennise 21 des 40 jardins réalisés le long des rives du lac Léman dans le cadre de l'édition 2024 de Lausanne Jardins. Ils seront soit conservés ou réinterprétés. Cela représente plus de la moitié des installations, alors que l'objectif initial était d'en pérenniser 40%.

La Ville de Lausanne a confirmé jeudi la pérennisation d'une part majeure des oeuvres de Lausanne Jardins 24 (archives).
La Ville de Lausanne a confirmé jeudi la pérennisation d'une part majeure des oeuvres de Lausanne Jardins 24 (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.01.2026, 17:11

«Ce choix affirme une conviction forte: le jardin n'est pas un décor éphémère, mais un véritable outil pour penser, transformer et améliorer la qualité de vie et de ville», indique jeudi la Municipalité dans un communiqué. Du 15 juin au 5 octobre 2024, de la Chamberonne à la Vuachère, Lausanne Jardins 24 avait proposé un parcours de 40 jardins sur terre et sur l'eau, autour du thème «Entre l'eau et nous».

Organisée depuis 1997 tous les cinq ans par l'Association Jardin urbain (AJU) en étroite collaboration avec le Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne, Lausanne Jardins vise à contribuer à la «transformation urbanistique et paysagère de la ville en ramenant le végétal au coeur de l'espace bâti tout en faisant évoluer les pratiques». Pour chaque édition, le but est ensuite de pérenniser 40% des oeuvres aménagées.

«L'installation Bains Olympiques sera conservée et repositionnée dans la zone de baignade, légèrement à l'ouest de son emplacement initial. Très appréciée du public durant Lausanne Jardins 24, elle sera remise en place dès le retour des beaux jours», cite en exemple Natacha Litzistorf, municipale en charge du logement, de l'environnement et de l'architecture.

