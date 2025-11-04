  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lausanne Pierre-Yves Maillard apporte son soutien aux maçons

ATS

4.11.2025 - 12:44

Après une première mobilisation lundi, 7000 maçons de Suisse romande, selon Unia, ont protesté mardi à Lausanne contre la détérioration de leurs conditions de travail. Le président de l'Union syndicale suisse Pierre-Yves Maillard est venu soutenir leurs revendications.

Les maçons de Suisse romande se réunissent à Lausanne

Les maçons de Suisse romande se réunissent à Lausanne

La mobilisation des maçons de Suisse romande se poursuit mardi à Lausanne. lls sont environ 7000 à faire grève, un peu plus que lors de leur dernière action en 2022.

04.11.2025

Keystone-SDA

04.11.2025, 12:44

04.11.2025, 14:18

Sous une tente à Ouchy, où de nombreux maçons ont montré leur forte détermination à coups de tambours, sifflets et sirènes, Pierre-Yves Maillard a exprimé son respect pour leur travail. Il a dénoncé les conditions de travail que les patrons veulent leur imposer à travers une convention de travail revue à la baisse.

«Il est anormal de se battre pour avoir une vie de famille. Payer le temps de déplacement, c'est élémentaire. Alors que vos horaires sont très lourds, ils osent vous demander de travailler le samedi et supprimer des suppléments salariaux. C'est inacceptable», a-t-il lancé.

«Cette situation est révélatrice de la nouvelle attitude des milieux patronaux en Suisse. Alors que les marges sont là, «des employeurs demandent aux travailleurs de reculer», a-t-il déploré.

Les plus lus

Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille
Le successeur de Pia Sundhage est déjà connu !
«J'ai été menacée de viol tellement de fois que j'en ai perdu le compte»
Valais: il renvoie sa patiente chez elle, sans détecter une rupture d'anévrisme
«J'ai vu beaucoup de combats que je pensais avoir réussi à écarter resurgir»