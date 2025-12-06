  1. Clients Privés
Lausanne Quelque 1000 manifestants dans un cortège antiraciste

ATS

6.12.2025 - 17:10

Environ mille personnes ont défilé samedi après-midi à Lausanne pour protester contre les violences policières. La manifestation était organisée par la Coalition Romande Antiraciste (CoRa) qui s'est récemment présentée au grand public.

Dans le canton de Vaud, le nom de Roger Nzoy Wilhelm est emblématique de la thématique des violences policières (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.12.2025, 17:10

06.12.2025, 17:14

Les manifestants se sont rassemblés à 14h sur la place du Château, a constaté Keystone-ATS. Le cortège s'est ébranlé vers 15h, passant par des lieux associés aux violences policières. Il s'est notamment arrêté devant l'Hôtel de police, où un Nigérian est décédé après son interpellation en mai dernier. Il devait se terminer dans le quartier de Prélaz où un adolescent a perdu la vie en août lors d'une course poursuite avec la police.

«No justice no peace», ont notamment scandé les manifestants. Le cortège a eu lieu dans le calme. L'atmosphère s'est brièvement tendue lors du passage devant la terrasse du restaurant «Le Vaudois» où un Erythréen avait perdu la vie lors d'une altercation en août.

