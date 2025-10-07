  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En 2026 Lausanne table sur un déficit de 77,5 millions

ATS

7.10.2025 - 13:07

La Ville de Lausanne a présenté mardi un budget déficitaire de 77,5 millions de francs pour 2026. Si la capitale vaudoise dit maîtriser ses charges, elle s'inquiète des répercussions des mesures d'économies prises au niveau cantonal.

Le syndic Grégoire Junod est venu présenter mardi le budget 2026 de la Ville de Lausanne.
Le syndic Grégoire Junod est venu présenter mardi le budget 2026 de la Ville de Lausanne.
ATS

Keystone-SDA

07.10.2025, 13:07

07.10.2025, 14:06

Il est en effet prévu que les communes contribuent à l'assainissement des finances vaudoises, comme annoncé il y a deux semaines par le Conseil d'Etat. Pour Lausanne, cela se traduit, dès 2026, par une baisse de 4,5 millions de recettes fiscales liées aux gains immobiliers.

«Les principales inquiétudes concernent surtout les années suivantes», a reconnu le syndic Grégoire Junod, relevant que les communes n'avaient pas encore «une vision claire» de l'effort qu'elles devront fournir. D'autres reports de charges pourraient ainsi survenir, par exemple pour le financement de l'accueil de jour des enfants.

Malgré ces incertitudes, le syndic s'est montré confiant. Il a rappelé que si les budgets lausannois s'affichaient régulièrement dans le rouge, les comptes bouclaient ensuite «proches de l'équilibre, et ce depuis plus de 10 ans.»

Petite enfance

Comme les années précédentes, le budget 2026 met l'accent sur «des thématiques prioritaires» de la Municipalité. C'est le cas notamment avec «la poursuite à un rythme soutenu» de la création de places pour l'accueil préscolaire (+81 places) et parascolaire (+96), a indiqué Florence Germond, la municipale en charge des finances.

Quelque 50 postes (EPT) supplémentaires doivent ainsi être créés l'an prochain en lien avec l'accueil de jour. Les effectifs seront aussi renforcés pour le développement du chauffage à distance (+20 EPT), au service de l'inclusion et de l'action sociale de proximité comme par exemple pour l'hébergement d'urgence ou le travail social de rue (+14), ou encore pour engager des conseillers en insertion et autres formateurs au service de l'emploi (+12).

Florence Germond a aussi souligné que Lausanne, en tant que «ville-centre» dans plusieurs domaines (sécurité, culture, loisirs, transports), devait assumer des coûts pour des personnes habitant à l'extérieur de la ville. Ces charges sont estimées à plus de 60 millions de francs par an et sont «insuffisamment compensées» par la péréquation, a-t-elle ajouté.

Plan climat

En matière de revenus, Lausanne s'attend à une amélioration des recettes fiscales, tant pour les personnes physiques (+12,9 millions, soit +3,2% par rapport au budget 2025) que pour les personnes morales (+5,5 millions, +5,2%).

Quant aux investissements, ils se maintiennent «à un niveau élevé» avec près de 293 millions bruts pour 2026, a poursuivi Florence Germond. La grande majorité de ces investissements, soit 183,5 millions, sont liés à la politique climatique de la Ville. Et notamment en lien avec l'énergie (chauffage à distance, rénovations des réseaux), la mobilité ou encore l'assainissement des bâtiments.

A noter finalement qu'il s'agissait du 15e et dernier budget présenté par Florence Germond, laquelle ne se représentera pas l'an prochain aux élections communales. La socialiste n'a pu retenir quelques larmes en évoquant un travail qui lui avait «énormément tenu à coeur».

Les plus lus

Vidéos choquantes : un policier accable violemment l'accusé
Calcul ciblé : découvrez ce que le Kremlin cache derrière la «phase 0»
Trump va-t-il s'approprier les États-Unis? – Tout se joue maintenant
Méthodes abominables : où la peine de mort est-elle encore appliquée ?
La fille du milliardaire Würth meurt subitement
La Normandie secouée par «un drame horrible et un gâchis absolu»