La Ville de Lausanne a présenté mardi un budget déficitaire de 77,5 millions de francs pour 2026. Si la capitale vaudoise dit maîtriser ses charges, elle s'inquiète des répercussions des mesures d'économies prises au niveau cantonal.

Le syndic Grégoire Junod est venu présenter mardi le budget 2026 de la Ville de Lausanne. ATS

Il est en effet prévu que les communes contribuent à l'assainissement des finances vaudoises, comme annoncé il y a deux semaines par le Conseil d'Etat. Pour Lausanne, cela se traduit, dès 2026, par une baisse de 4,5 millions de recettes fiscales liées aux gains immobiliers.

«Les principales inquiétudes concernent surtout les années suivantes», a reconnu le syndic Grégoire Junod, relevant que les communes n'avaient pas encore «une vision claire» de l'effort qu'elles devront fournir. D'autres reports de charges pourraient ainsi survenir, par exemple pour le financement de l'accueil de jour des enfants.

Malgré ces incertitudes, le syndic s'est montré confiant. Il a rappelé que si les budgets lausannois s'affichaient régulièrement dans le rouge, les comptes bouclaient ensuite «proches de l'équilibre, et ce depuis plus de 10 ans.»

Petite enfance

Comme les années précédentes, le budget 2026 met l'accent sur «des thématiques prioritaires» de la Municipalité. C'est le cas notamment avec «la poursuite à un rythme soutenu» de la création de places pour l'accueil préscolaire (+81 places) et parascolaire (+96), a indiqué Florence Germond, la municipale en charge des finances.

Quelque 50 postes (EPT) supplémentaires doivent ainsi être créés l'an prochain en lien avec l'accueil de jour. Les effectifs seront aussi renforcés pour le développement du chauffage à distance (+20 EPT), au service de l'inclusion et de l'action sociale de proximité comme par exemple pour l'hébergement d'urgence ou le travail social de rue (+14), ou encore pour engager des conseillers en insertion et autres formateurs au service de l'emploi (+12).

Florence Germond a aussi souligné que Lausanne, en tant que «ville-centre» dans plusieurs domaines (sécurité, culture, loisirs, transports), devait assumer des coûts pour des personnes habitant à l'extérieur de la ville. Ces charges sont estimées à plus de 60 millions de francs par an et sont «insuffisamment compensées» par la péréquation, a-t-elle ajouté.

Plan climat

En matière de revenus, Lausanne s'attend à une amélioration des recettes fiscales, tant pour les personnes physiques (+12,9 millions, soit +3,2% par rapport au budget 2025) que pour les personnes morales (+5,5 millions, +5,2%).

Quant aux investissements, ils se maintiennent «à un niveau élevé» avec près de 293 millions bruts pour 2026, a poursuivi Florence Germond. La grande majorité de ces investissements, soit 183,5 millions, sont liés à la politique climatique de la Ville. Et notamment en lien avec l'énergie (chauffage à distance, rénovations des réseaux), la mobilité ou encore l'assainissement des bâtiments.

A noter finalement qu'il s'agissait du 15e et dernier budget présenté par Florence Germond, laquelle ne se représentera pas l'an prochain aux élections communales. La socialiste n'a pu retenir quelques larmes en évoquant un travail qui lui avait «énormément tenu à coeur».