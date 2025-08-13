  1. Clients Privés
Dessin de presse – VD Lausanne: un hommage à Mix & Remix à la station métro de Bessières

ATS

13.8.2025 - 10:50

La station Bessières du m2 à Lausanne se métamorphose en un hommage, voire en un petit musée dédié à Mix & Remix (1958-2016). Sur l'impulsion de la Fondation Murs à dessins et avec la collaboration étroite des tl, les murs de ses deux quais sont désormais animés d’une centaine d'extraits de ses dessins de presse. Une série de rendez-vous suivront, dont une exposition à Pyxis du 11 au 13 septembre.

La station Bessières du M2 accueille depuis mercredi un hommage pérenne au dessinateur de presse Mix & Remix.
La station Bessières du M2 accueille depuis mercredi un hommage pérenne au dessinateur de presse Mix & Remix.
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 10:50

13.08.2025, 11:04

Fortement agrandis et appliqués avec un système de pochoirs, ces extraits évoquent des personnages, des animaux et nombre de représentations caractéristiques de l'œuvre de dessin de presse de Mix & Remix. Ils illustrent et célèbrent l'incroyable simplicité, expressivité et efficacité de son trait pour raconter le monde, relèvent les organisateurs dans un communiqué.

Son dessin, plus libre et moins connu – qu'il a principalement exercé dans les années 1990 dans la rue, pour des magazines, des associations ou le mythique club La Dolce Vita – est également à la fête. Il est salué sur les deux façades de l'ouverture du tunnel de la station, par deux reproductions monumentales de près de six mètres de haut.

Trois jours de fête

L'hommage est appelé à s'étendre. D'ici la fin de l'année, ces réalisations seront complétées par un court propos «muséal». Constitué d'une sélection de reproductions d'oeuvres iconiques de Mix & Remix, de photos et d'une biographie étendue, le descriptif situé au cœur de la station Bessières présentera plus largement l'oeuvre et le parcours de l'artiste.

L'inauguration officielle du projet est prévue sur trois jours, du 11 au 13 septembre. Intitulée «la Fête à Mix», elle prendra la forme d'une série d'événements populaires dans les alentours de la station: à la Terrasse des Grandes Roches, au Bourg et dans la chambre du guet de la cathédrale, un lieu que Mix & Remix a occupé chaque nuit pendant dix ans. Pyxis, l'ancien bâtiment du mudac, sera le coeur de la fête, accueillant une grande exposition éphémère.

20'000 dessins de presse

Mythique dessinateur de presse et artiste romand, Philippe Becquelin, dit Mix & Remix, est né le 6 avril 1958 à Saint-Maurice (VS). Il est décédé le 19 décembre 2016 à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du pancréas.

Durant sa carrière, il a produit près de 20'000 dessins de presse simples, cinglants et souvent intemporels. Il s'est notamment rendu célèbre auprès du grand public par sa création pour la Dolce Vita et ses dessins de presse pour divers médias romands.

