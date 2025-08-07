Une grosse intervention policière a eu lieu devant l'UBS

Le bâtiment de la banque UBS de la place Saint-François à Lausanne a été encerclé par un important dispositif policier jeudi après-midi peu après 14h30. Une trentaine d'agents, certains armés de fusils d'assaut, ont bouclé le périmètre devant l'établissement en travaux. Le dispositif a été levé vers 15h15.

L'intervention policière a duré moins d'une heure jeudi après-midi dans le bâtiment de la banque UBS à Lausanne. ATS

Keystone-SDA ATS

«Il y a eu une intervention qui a impliqué le groupe d'intervention de la police de Lausanne (GIPL) et le Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD) du canton de Vaud», a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole de la police lausannoise. «Le dispositif a été levé. Il n'y a plus aucun risque pour la population», a-t-elle assuré.

Elle ne pouvait en revanche pas donner plus de détails sur la nature de cette intervention, que ce soit un éventuel hold-up ou une éventuelle prise d'otages. Une enquête est en cours, a-t-elle dit. «Il n'y a pas eu de gêne pour la circulation» sur la place St-François au coeur de la capitale vaudoise, selon elle.